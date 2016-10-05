Видео дня. Как Путин учителей «пытал»

На встрече с учителями, посвященной грядущему Дню знаний, президент Владимир Путин спросил преподавателя русского языка и литературы, учителя года Александра Шагалова из Армавира о том, сколько он зарабатывает. Этот вопрос немало смутил интеллигентного педагога.

«Разная бывает, зависит от моих заслуг, от заслуг учеников. Она может варьироваться. В среднем от 25–30 тысяч», — сказал Шагалов.

«Я не отстану. Лучше скажите сразу, сколько получаете», — пошутил Путин.

На это Шагалов ответил, что в прошлом году получал 26–27 тысяч рублей. На что президент, не моргнув глазом (смотрите видео), заявил, что средняя зарплата педагогов по стране составляла чуть более 32 тысяч, а в этом году выросла до 36 тысяч рублей. И подытожил: «Такова статистика».