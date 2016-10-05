Новость дня

Несколько десятков автолюбителей и жителей поселка Сергей-Поле в Дагомысском районе Сочи протестуют против организации нового автомобильного движения на участке федеральной трассы А-147 Сочи — Дагомыс.

С начала октября здесь введена новая схема дорожного движения, запрещающая повороты налево. Причем Упрдор «Черноморья» предлагал схему с светофорами, но администрация Сочи настояла на безсветофорном варианте.

Автомобилисты перекрыли движение на этом участке, на дороге растянулась многокилометровая пробка. После прибытия на место сотрудников ГИБДД движение начало возобновляться.

Антиновость дня

Верховный суд Башкирии приостановил деятельность центра социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью «Галатея» в Буздякском районе из-за несоблюдения требований безопасности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

Суд установил, что центр, где проходили лечение 12 человек, находился в частном доме, несмотря на запрет на использование жилого фонда для осуществления такой деятельности. «Кроме того, в учреждении грубо нарушались правила пожарной безопасности. В комнатах не было систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, плана эвакуации. Здание центра не было оборудовано молниезащитой, а во дворе отсутствовал пожарный гидрант», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Непонятная новость дня

Исполняющим обязанности первого вице-губернатора Кемеровской области назначен заместитель губернатора региона Александр Данильченко, курирующий угольную промышленность и недропользование.

Исполняющим обязанности первого вице-губернатора Кемеровской области Александр Данильченко / www.mrech.ru

Ранее Тулеев принял отставку своего первого заместителя Максима Макина. Он будет находиться в отставке до окончания прокурорской проверки в компании «Теплоэнерго», которую он возглавлял до перехода в обладминистрацию.

Ассорти

«Петербургский метрополитен» объявило конкурс на закупку 40 вагонов со сроком поставки январь-апрель 2018 года, максимальная цена на аукционе — 3,994 млрд рублей.

В конкурсной документации заявлено, что поставщик должен поставить 10 головных моторных вагонов с асинхронным тяговым приводом и с системой автоведения, 20 промежуточных моторных вагонов с асинхронным тяговым приводом и 10 безмоторных вагонов.

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Пассажиропоток на Керченской паромной переправе в январе-сентябре 2016 года вырос на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 5,5 млн человек. Об этом сообщил директор по оперативной работе оператора переправы, компании «Морская дирекция» Дамир Яквашев.

Керченская паромная переправа / camp.pp.ua

«Рост пассажиропотока через переправу обусловлен значительным увеличением ее пропускной способности в 2016 году. Также увеличение количества пассажиров говорит о повышении привлекательности крымских курортов для отечественных туристов и отдыхающих из ближнего зарубежья», — отметил он.

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Отвод от магистрального газопровода «Сила Сибири» к городу Свободный Амурской области, в районе которого идет строительство газоперерабатывающего завода, появится к 2018 году. Мэрия сообщила, что получила официальное письмо от компании «Газпром трансгаз Томск», где указана эта информация.

Первоначально площадка под строительство Амурского ГПЗ рассматривалась в районе Белогорска, затем расположение завода изменили на Свободненский район.