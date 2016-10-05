Сегодня у Рамзана Кадырова насыщенное дневное расписание. Он отмечает 40-летний юбилей, вновь вступает в должность главы Чечни и празднует день города Грозный. Плюс ко всему 5 октября — это день чеченской молодежи, и вчера первая молодежь республики торжествовала. Накануне дня рождения и инаугурации трое сыновей Кадырова одержали победы на его собственном турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат». Спортивная пресса обмолвилась об этих соревнованиях парой слов, скупо перечислив победителей, хотя говорят, что уровень бойцов был «сумасшедшим». Сам Кадыров наблюдал за триумфом своих сыновей и за победой Хусейна Халиева (тоже сына, в каком-то смысле) с трибун в компании байкера Хирурга.

«Пацаны: Адам, Эли, Ахмат. С ними все просто: и увлечение общее — боевые искусства, и мечта одна на троих — стать профессиональным спортсменом. Улица должна быть — это основа всего. Они должны расти на улице, как я», — говорил Рамзан Кадыров в одном из своих интервью. Чтобы выступить на турнире, который чеченские информагентства называют не иначе, как «грандиозный бойцовский проект», трое сыновей главы республики сразились в несколько предварительных боях.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Финальные поединки Гран-при «Ахмат» прошли вчера во Дворце спорта «Колизей» и были приурочены ко дню Грозного. Перед основной программой состоялось несколько показательных боев, в которых участвовали трое сыновей Кадырова. 10-летний Ахмад отправил своего противника в нокаут уже на 14-й секунде. 9-летнему Эли по прозвищу «Пантера» и 8-летнему Адаму по прозвищу «Лев» победу присудили судьи. Несмотря на то, что статус боев был показательный, Кадыров пишет, что всем троим вручили чемпионские пояса.

В главном бое за пояс Лиги WFCA в легком весе Хусейн Халиев отправил в нокаут Шамиля Завурова. Помимо российских бойцов в соревнованиях принимали участие спортсмены из Украины и Бразилии. Американские бойцы, по мнению Кадырова, не приехали в Грозный, потому что испугались.

«Мы докажем всему миру, что чеченские, кавказские и российские борцы — лучшие. Американское UFC боится нас. Наши бойцы — Нурмагомедов, Тайсумов — лучшие, но им не дают бои за пояс, почему? Потому, что их боятся. Мы приглашаем бойцов UFC в «Ахмат», но они все равно боятся», — сказал Кадыров, выступая перед боями.

Торжественная церемония вступления Кадырова на пост главы Чечни состоится (состоялась) в 15:30 в ходе заседания парламента республики в Чеченской государственной филармонии. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отметил, что своей день рождения Кадыров будет отмечать «в кругу самых близких людей». Никаких массовых мероприятий, приуроченных к юбилею Кадырова, не планируется.

Каримов также отверг появившуюся в СМИ информацию о том, что инаугурация Кадырова была намеренно совмещена с его днем рождения, но отметил, что одновременное проведение инаугурации и дня города позволит сэкономить бюджетные средства и «не отвлекать людей от их повседневных дел».

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню в течение 10 лет. Все это время он руководил республикой по назначению федерального центра. 18 сентября на первых в его политической карьере прямых выборах главы региона за него, по официальным данным, проголосовали 97,94% избирателей при явке 94,80%. Накануне выборов правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится, что все 10 лет Кадыров последовательно проводил курс «на искоренение любых проявлений инакомыслия», постепенно «выстраивая режим личной тирании».

«В преддверии этих выборов чеченские власти развернули ожесточенные, тотальные репрессии против своих критиков и вообще любых лиц, чья лояльность Кадырову может вызывать хоть малейшие сомнения. В числе попавших под этот каток оказываются обычные жители республики, тем или иным образом продемонстрировавшие недовольство или несогласие, критически настроенные российские и иностранные журналисты и немногочисленные правозащитники, которые рискуют браться за дела о нарушениях со стороны чеченских силовиков», — говорится в докладе.

Глава Чечни Р.Кадыров / Максим Кваша/Коммерсантъ

В разделе, посвященном инцидентам, связанным с воспрепятствованием журналисткой деятельности, правозащитники пишут о том, что объективное освещение реальных процессов в Чеченской республике невозможно. Учитывая, что, по их словам, главными жертвами репрессий становятся местные жители, которые негативно высказывались о тех или иных аспектах политики Кадырова и его подчиненных, правозащитники сомневаются, что выборы в Чечне можно считать легитимными.

Следом за докладом в «Новой газете» вышел материал, подводящий промежуточные итоги 10-летнему правлению Кадырова. Со ссылкой на собственные источники в регионе «Новая» пишет, что весной 2016 года на Кадырова готовилось покушение, но заговор был раскрыт. Предположительно, как подготовке покушения был причастен двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид. О его судьбе сейчас ничего не известно. Сам Кадыров только отшутился на этот счет, написав комментарий на странице блога «Кавказская правда»: «А почему я не в курсе?».