Топ новостей 5 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию России об обстреле посольства в Сирии, названы лауреаты Нобелевской премии по химии, а также состоялось первое заседание новой Госдумы с участием Путина.

США заблокировали заявление СБ ООН по поводу обстрела российского посольства в Дамаске от России. По данным россиян, делегация США «пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы». В российской делегации констатировали, что «моральные устои некоторых наших коллег по СБ серьезно пошатнулись». В Кремле этот шаг США восприняли негативно, признав, однако, борьбу с терроризмом в Сирии невозможной без Штатов.

США отказались осудить обстрел посольства России в Дамаске.

Логично. Как можно осудить боевиков, которые просто чётко выполнили твой приказ? — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 5 октября 2016 г.

Боевики обстреляли штаб-квартиру ООН в Алеппо: убиты и ранены 23 человека

Что теперь заявят в СБ ООН? pic.twitter.com/Gf511xnONf — ollga k. (@k_ollga) 5 октября 2016 г.

Обладателями Нобелевской премии по химии стали француз Жан-Пьер Соваж, шотландец сэр Фрэйзер Стоддарт и голландец Бернард Феринга. Премия присуждена им за дизайн и синтез молекулярных машин. Таким образом, прогнозы агентства Thomson Reuters не оправдались. Шведы называли фаворитом премии россиянина Юрия Оганесяна - одного из открывших новые сверхтяжелые элементы таблицы Менделеева. Между тем стало известно, что фаворитами Нобелевской премии мира в этом году стали председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и коллектив «Новой газеты».

In 2011, Ben Feringa’s research group built a four-wheel drive nanocar: #NobelPrize pic.twitter.com/Cz7qAjfGR4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2016 г.

Stoddart’s research group has constructed molecular machines. A lift which can raise itself 0.7 nanometres above a surface: #NobelPrize pic.twitter.com/HwTEWiVsT3 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2016 г.

Jean-Pierre Sauvage has threaded two molecular loops together, so that the structure can stretch and contract. #NobelPrize pic.twitter.com/JBHqnuiAcJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2016 г.

Дональд Трамп считает, что Россия отказалась выполнять договор по Сирии из-за неуважения к американским лидерам. А Майкл Пенс, который станет вице-президентом США в случае победы на президентских выборах Трампа, заявил о необходимости разместить систему ПРО НАТО в Чехии и Польше. Он также придумал поговорку по ходу дебатов с оппонентом от демократов: «Есть старая поговорка, которая гласит: русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку».

PENCE: The Russian bear never sleeps, it hibernates. The French wolf doesn't cry, it makes beautiful love. The Portuguese dolphin doesn't la — Sam Grittner (@SamGrittner) 5 октября 2016 г.

К "поговорке"Пенса: русский медведь и впрямь не умирает -ему уже более 1000 лет. Об остальном предупредил Запад еще Бисмарк: лучше не будить — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 октября 2016 г.

Герхард Шрёдер / commons.wikimedia.org

Бывший канцлер Германии, друг Владимира Путина Герхард Шредер еще летом возглавил правление компании Nord Stream 2 («Северный поток — 2»). Компания подтвердила его назначение, которое могло состояться 29 июля. Стоит отметить, что Шредер занял свой пост на фоне возобновления переговоров о судьбе поставок природного газа из России в Германию.

Малоизвестная энергетическая компания Caelus Energy нашла на Аляске крупные запасы нефти высокого качества на шельфе залива Смита в 480 км к северу от Северного полярного круга. Их оценивают в объеме от 1,8 млн до 2,4 млн баррелей. Теперь компании предстоит проложить 125-километровый трубопровод, который обойдется в 800 млн долларов.

Американская компания заявила об открытии крупного месторождения нефти на Аляске. Скоро: "Аляска всегда была нашей, еще всегдее, чем Крым!". — Злой президент (@natalee7787) 5 октября 2016 г.

Гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко освобожден от должности - теперь он стал первым заместителем главы администрации президента, курирующим внутреннюю политику. Он сменил на посту Вячеслава Володина, который работал в Кремле с 2011 года. Сам Володин стал спикером обновленной Госдумы, а на место Кириенко в «Росатом» пришел первый зам экономического развития Лихачев.

Желаю Сергею Кириенко успехов на новом посту. Он переходит в АП после долгой и успешной практической работы — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 5 октября 2016 г.

В рамках борьбы с тяжёлым наследием 90-х ответственным за внутреннюю политику в Кремле назначен глава дефолтного правительства 1998 года. pic.twitter.com/133xcU9pKW — Alexey Navalny (@navalny) 5 октября 2016 г.

Политик-политолог-журналист N:



— Касьянов в 90-х развалил страну вместе с Ельциным!



(выходит из Останкино и едет на совещание к Кириенко) — La Russie parle (@Russia_calls) 5 октября 2016 г.

Кириенко это Никита Белых, у которого получилось — Смирнов (@sssmirnov) 5 октября 2016 г.

Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы заявил, что депутаты должны оперативно принимать законы по приоритетным проектам на основе гражданского согласия, а Дума должна быть площадкой для широкого политического диалога. Он считает, что Россия «никогда ничего никому не навязывала и не собирается, ее сила не только в обороноспособности, но и в единстве народа».

Путин пришел на первое заседание ГД седьмого созыва и не поет гимн. Камера в трансляции быстренько отъехала на депутатов — Самый Быстрый Слон (@FastSlon) 5 октября 2016 г.

Дмитрий Рогозин обратился к президенту с предложением передать «Уралвагонзавод» из ведения Росимущества в Ростех, так как сейчас работа предприятия неудовлетворительна, и оно может сорвать оборонзаказ. Путин уже поручил рассмотреть это предложение. На самом УВЗ данную информацию назвали слухами.

Осужденные полицейские в тюрьме делают для Уралвагонзавода вагоны РЖД. Идеальная российская экономика pic.twitter.com/9rvaUpTOmw — Pavel Chikov (@pchikov) 5 октября 2016 г.

В Кремле считают, что высказывание Владимира Мединского об отрицающих подвиг панфиловцев как о «конченых мразях» сделано в защиту исторического факта, а сам министр культуры «в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранен». В АП заявили также об исторической подлинности данного подвига.

Памфиловцы - это председатели территориальных избирательных комиссий. Они тоже героически сражались за едросов недавно. https://t.co/lj3pXCQ57B — Хьюстон, у нас п (@my_sitcom) 5 октября 2016 г.

Дорожная разметка. Перекресток. / pixabay.com

В правительстве предложили ГИБДД изменить правила проезда перекрестков для борьбы с пробками, в частности, уточнить понятие «пересечение стоп-линии» на перекрестке и наказывать за создание затора на данном участке дороги. Эксперты считают, что перекресткам нужна сетчатая разметка желтого цвета, на которую можно будет въехать, только если впереди нет пробки.