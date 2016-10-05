В начале недели президент России Владимир Путин встретился с аграриями Оренбургской области, которые предложили создать Фонд развития агропромышленного комплекса по аналогии с действующим Фондом развития промышленности. Об этом сообщило РИА Новости.

Свою инициативу предприниматели обосновали тем, что предприятия сельского хозяйства страдают от проблемы длинных денег и испытывают большие риски. Владимир Путин поддержал эту идею: «Конечно, наверное было бы неплохо и создать еще и такой дополнительный финансовый инструмент. Здесь вопрос только в одном — вопрос в бюджетных ограничениях. Я вам прямо скажу, хотелось бы создать дополнительно еще какой-то инструмент», — сказал президент и пообещал дополнительно подумать над этой идеей.

В тот же день Министерство финансов РФ предложило сократить бюджетные расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в этом году на 9,4%, до 214,791 миллиарда рублей. Первоначально в бюджет на 2016 год расходы на развитие агропромышленного комплекса страны были заложены в размере 237 миллиардов рублей, но позже было решено урезать финансирование.

Во вторник, газета «Ведомости» сообщила о намерении Минсельхоза уменьшить докапитализацию главного кредитора российских аграриев — Россельхозбанка. В следующем году эта сумма может сократиться вполовину: с 10 до 5 миллиардов рублей. Об этом говорится в приложении к проекту госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Татьяна Нефедова, комментируя предложение создать Фонд развития АПК, поддержала эту инициативу:«Идея, конечно хорошая, но здесь вопрос в том, кто будет участниками этого фонда. Если они надеются на бюджет, то это сейчас вообще маловероятно, потому что бюджет действительно худой, и они сейчас всячески экономят, не знают, где взять денег, и вряд ли будут что-то выделять.

Я не уверена, что найдутся частные инвесторы, которые будут в это вкладывать, потому что и предприятия в связи с продолжающимися санкциями, даже крупные, вряд ли будут вкладываться. Они и сами сейчас испытывают трудности, потому что, даже при том, что против сельского хозяйства санкций не было, но некоторые банки находятся под санкциями и не могут сейчас выдавать кредиты. Поэтому здесь проблема сложная, хотя идея хорошая, как и любая такая идея, но вопрос в том, как она будет реализовываться и где взять деньги на это», — рассуждает Нефедова.

«У меня возникают вопросы к этому обсуждению, потому что, если бы это были наши тучные годы, но тогда и из бюджета больше помогали, были программы и так далее. Ну, не знаю, они надеятся на частно-государственное партнерство, посмотрим, что из этого выйдет. Здесь все зависит от механизма, и если государство пообещает, допустим, каким-то крупным фирмам, которые могут вложить в этот фонд, некоторые послабления, тогда, возможно, кто-то и будет участвовать, а если нет, то нет. Но денег сейчас действительно мало, это факт», — заключила эксперт РАН.

Директор Центра аграрных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Никулин тоже считает, что идея перспективная, но принципиальным является вопрос ее реализации: «Пока официально озвученная информация очень общая и абстрактная. То есть в принципе подобного рода фонды имеются на региональном уровне, сейчас возникла идея создания на федеральном уровне, подобного рода есть фонд в промышленности. Но дело в подробностях: конечно же, основная задача этого фонда в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, а это очень рискованная деятельность. От чего у нас страдало сельское хозяйство все эти годы и в значительной степени страдает сейчас, это действительно от финансовых рисков.

Как я понимаю, основная задача этого фонда — обеспечить некоторую стабильность для аграриев, но мы не знаем всех подробностей: какого рода проект и какого рода аграрные предприятия будут финансировать? Когда президент говорит о том, что у нас уже создано достаточно много финансовых инструментов поддержки агропромышленного комплекса, это правда, но в большинстве своем подобного рода инвестиции были ориентированы на крупные и сверхкрупные проекты, на поддержку агрохолдингов. Поэтому важно понимать, какого рода предприятия и проекты будет поддерживать новый фонд. Дальше будет не менее важно и то, на каких условиях будет оказываться эта поддержка. Как я понимаю, прояснить эту ситуацию — это все задачи ближайшего будущего», — заключил эксперт академии.