Лекция Бориса Жукова об этологии «голой обезьяны». Видеофрагмент

«Полит.ру» публикует видеофрагмент выступления научного журналиста, популяризатора науки, автора книги «Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать» Бориса Борисовича Жукова. Беседа на тему «Этология "голой обезьяны"» состоялась 29 сентября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла "Публичные лекции "Полит.ру"".



Полную видеоверсию лекции можно будет увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.