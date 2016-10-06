Эксперт: Продление сроков эксплуатации Кольской АЭС позволит сохранить окружающую среду и сэкономить существенные средства

Проект продления сроков эксплуатации первого и второго блоков Кольской АЭС до 60 лет, предложенный концерном «Росэнергоатом» (энергетический дивизион Росатома, оператор всех российских АЭС), согласован правительством Мурманской области без замечаний и предложений. В ходе совещания, в котором приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, представители регионального Минэнерго и Комитета по тарифному регулированию, а также Кольской атомной станции, было отмечено, что реализация проектов продления сроков эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС крайне важна для Мурманской области как с точки зрения бесперебойного и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе, так и с точки зрения предоставления «окна возможностей» социально-экономического развития. В условиях повышенного внимания федеральных властей к вопросам развития Арктической зоны России задача энергобезопасности выходит на первый план, отмечают в правительстве области. Продление сроков эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС позволит реализовать стратегически важный проект Мурманского транспортного узла, проекты создаваемой Кольской опорной зоны.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Выгода от продления сроков эксплуатации энергоблоков заключается ещё в нескольких вещах. Во-первых, это позволит сохранить окружающую среду, так как строить новые объекты тепловой генерации не потребуется, что положительно скажется на чистоте воздуха в регионе. Во-вторых, будет получен уникальный опыт длительной эксплуатации станции в непростых арктических условиях, который затем может быть использован как внутри России, так и за её пределами. В-третьих, это позволит сэкономить существенные средства, которые могут быть направлены на решение других задач. Также нужно понимать, что все требования к энергоблокам и АЭС в целом сохранятся, и никто не будет делать послаблений. Во главу угла будет поставлена безопасность, безаварийная работа станции, сохранение жизни и здоровья. Естественно, что всё будет делаться в соответствии с требованиями МАГАТЭ, будут выполняться обязательства по международным соглашениям.