В Центризбиркоме после подведения итогов выборов начали задумываться о модернизации процедуры голосования. Действительно, действующие сейчас методики, в принципе, могли бы работать и полтора века назад — но тому есть свои причины и не факт, что ЦИКу удастся убедить законодателя в том, что реформа действительно необходима.

Так, например, технология выборов может претерпеть изменения за счет введения интернет-голосования. Об этом, как пишут «Известия», в четверг на международной конференции Ассоциации организаторов выборов стран Европы расскажет член ЦИК Василий Лихачев.

Низкую явку на последних выборах, считают в ЦИКе, можно повысить за счет создания максимальных возможностей для участия граждан в выборах. Это и изменение процедур досрочного и дистанционного голосований, и также упрощение голосования на дому. Обсуждается даже вопрос создания механизма голосования с помощью интернета.

«Мы заинтересованы в использовании на выборах новейших информационных технологий — это укрепляет доверие избирателей к итогам голосования и результатам выборов, позволяет минимизировать воздействие так называемого человеческого фактора, ускорить процесс подведения итогов голосования и определения результатов выборов. Нам предстоит решить задачи современного технологического обеспечения избирательного процесса, позволяющего не только привести в комфортное состояние инфраструктуру избирательного процесса, но и исключить потенциальную возможность для манипуляций с избирательной документацией», — прокомментировал Лихачев свою позицию «Известиям».

Между тем далеко не всегда информационные технологии позволяют избавиться от подозрений в фальсификации. Сейчас на некоторых участках используются КОИБы (урны со встроенным сканером), которые сами подсчитывают бюллетени, и КЭГи — специальные аппараты, которые позволяют голосовать на экране, без использования бюллетеней.

Но в сентябре подозрения вызывали и участки с КЭГами, и участки с КОИБами. В конце концов, протокол с результатами выборов все равно подписывает не машина, а члены комиссии. Так что введение интернет-голосования само по себе вряд ли сможет повысить доверие к избирательной системе.

Впрочем, в докладе затронут вопрос и изменения участия в выборах кандидатов в депутаты, и политических партий. Что именно предложат для них, на данный момент, непонятно, но, по данным «Известий», «особое внимание будет уделено проведению предвыборной агитации».

В ЦИК рассказали, что жестче станет и надзор за партийными кассами — в ведомстве будут уделять особое внимание партиям, получающим государственное финансирование, следить за сроками и достоверностью предоставляемых ими финансовых отчетов и контролировать финансовые потоки, связанные с избирательными фондами.

Также в ЦИКе планируют заняться обучением членов избирательных комиссий всех уровней. Для них будет организовано непрерывное обучение с использованием «современных и эффективных обучающих технологий», пообещали в ЦИКе.