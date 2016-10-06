На первое заседание Государственной Думы не явились трое депутатов — таким образом в седьмой Думе началась история прогулов. Имена тех, кто проигнорировал первое заседание и решил не слушать президента вживую, впрочем, обнародованы не будут.

На начало заседания в зале зарегистрировались 439 парламентариев, но в первом голосовании, на котором как раз избирали спикера, приняли участие 444 депутата из 450. К концу дня, правда, голосовать стали уже 446 депутатов. Учитывая, что Сергей Нарышкин решил обменять депутатский мандат на пост главы СВР, в зале пленарных заседаний таким образом отсутствовали трое депутатов

Интересно, что за Дмитрия Новикова, кандидата в спикеры от КПРФ, проголосовали 40 депутатов, при том, что во фракции коммунистов состоят 42 парламентария. То есть, прогульщиками оказались в том числе депутаты от КПРФ, или кто-то из членов фракции коммунистов просто решил проголосовать за Вячеслава Володина. Известно, что к концу заседания отсутствовали по одному человеку от КПРФ, СР и ЕР.

Голосование на первом пленарном заседании Дуиы седьмого созыва. Фото: ГД РФ

Но, в любом случае, явка более 99% — очень хороший показатель, даже для первого заседания. Тем более, что у многих депутатов есть дела поважнее торжественной речи президента и избрания спикера, которое состоится и без них.

Редакция РБК, проанализировав информацию обо всех избранных депутатах, выяснила, что на банковских счетах семи парламентариев хранится более миллиарда рублей. Причем пятеро из них — «единороссы».

Так, у бывшего владельца комбината «Лебедянский» Николая Борцова, задекларировавшего доход в 799 млн руб. и занимающего 144-е место в рейтинге богатейших людей журнала Forbes (состояние оценено в $0,55 млрд), на счетах хранятся рекордные 9,6 млрд руб. На втором по размеру банковского счета месте бизнесмен Григорий Аникеев, у него более 4,2 млрд. В 2015 году Аникеев занимал 182-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes, но в 2016 году в список не попал.

Депутат-единоросс Николай Борцов (справа) вручает телочку многодетной семье. Липецкая область, Елецкий район. Фото: ЕР

Вообще единороссы по этому параметру занимают первые пять строчек рейтинга. На шестом месте — Владислав Резник с 1,3 млрд, он хоть и самовыдвиженец, но все равно член ЕР. На седьмом месте депутат от ЛДПР Василий Тарасюк, у него 1,08 млрд.

Есть, конечно, и обратные примеры. Самый молодой депутат, избранный от ЛДПР, 21-летний Василий Власов, в 2015 году, по официальным данным, не заработал ни рубля, а на его счете в банке находится 51 рубль. Всего депутатов с доходом ниже прожиточного минимума и с минимальными накоплениями в новой Думе 20 человек.

Также на первом заседании депутаты сформировали 26 комитетов и назначили их глав — тут никаких неожиданностей не произошло, ранее все посты уже были распределены между четырьмя партиями. Интересно, что именно вопросы о составе комитетов, их председателях собрали больше всего голосов — 445 при одном воздержавшемся.

Депутаты несколько изменили регламент — уточнили количество комитетов и поменяли порядок формирования фракций, это необходимо было сделать из-за появления одномандатников.

Подход к прессе по итогам первого пленарного заседания Госдумы седьмого созыва. Фото: ГД РФ

А вот новый аппарат Госдумы только начинает формироваться. Этим, явно, будет заниматься Вячеслав Володин, новый спикер, а пока депутаты утвердили только состав временной комиссии по регламенту и временного секретариата.