«Коммерсантъ» в статье «Период полурасклада» объясняет, почему приход Сергея Кириенко в АП открывает череду кадровых назначений.

Покушение на соратника Михаила Саакашвили может повлиять на результаты грузинского голосования, утверждается в статье «На грузинские выборы выдвинуты две версии».

Неоформленную недвижимость зовут на помощь бюджету, утверждается в статье «Налог на ничье».

«Ведомости» пишут: «Приход Сергея Кириенко в Кремль может изменить российскую внутреннюю политику». Но как именно — будет решать Владимир Путин.

«Минфин надеется извлечь промежуточные дивиденды из "Роснефтегаза"», хотя не закладывает их в проект обновленного бюджета.

«"Татнефть" подорожает вне зависимости от цены на нефть»: капитализация компании за 10 лет вырастет в 1,5–2,5 раза, считают в «Татнефти».

Внутренний долг может стать рекордным с 1997 года, пишет РБК в статье «Госдолг крепчал».

Чего ждать от прихода Сергея Кириенко в Кремль, написано в статье «Человек из "Росатома"».

Более 120 тысяч банковских сотрудников потеряли работу в кризис, написано в статье «Банкам люди не нужны».

«Известия» пишут: «Россия готова создать в Сирии бесполетную зону».

«Рамзан Кадыров гарантирует безопасность на матче Россия–Румыния»: глава Чечни рассказал о готовности к проведению международной футбольной встречи.

«Российские автомобили оборудуют "черными ящиками"»: устройства запишут всю информацию о поездках и сообщат в ГАИ о нарушениях правил дорожного движения.

«Газета.ru»: «"АвтоВАЗ" выходит на пенсию». «АвтоВАЗ» доплатит сотрудникам за выход на пенсию.

«Смешанные чувства от детских боев»: Федор Емельяненко раскритиковал турнир в Грозном за бои детей.

«Социалист вместо Пан Ги Муна»: новым генсеком ООН станет Антониу Гутерреш, бывший премьер Португалии.

The Econoist не может отойти от темы американки выборов. «Вице-президентские дебаты: кризис глубже» (The vice-presidential debate: The deeper crisis). Дебаты между кандидатами в вице-президенты США Тимом Кейном (от демократов) и Майком Пенсом (от республиканцев) прошли относительно цивилизованно, но всё же внушают тревогу.

«Британская политика: Революционный консерватизм Терезы Мэй» (British politics: Theresa May’s revolutionary conservatism). Новый премьер-министр Британии задает стране новое нелиберальное направление развития.

Bloomberg: «Мэй обещает активистское правительство, Британия приспосабливается к Brexit'у» (May Pledges Activist Government as Britain Adjusts to Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй критикует "элиты" и бизнес-лидеров, которые не платят налоги и не заботятся о своих подчиненных.

«Танкеры, скопившиеся в Северном море, указывают на перспективу переизбытка предложения, с которым столкнется ОПЕК» (Tankers Piling Up in North Sea Highlight Glut Facing OPEC). Скопление танкеров в Северном море намекает на то, что переизбыток предложения снова угрожает нефтяному рынку, и это усложняет задачу ОПЕК, который взялся урегулировать ситуацию.

The Wall Street Journal: «Дорси не удалось расшевелить Twitter, и это делает его уязвимым» (Dorsey’s Failure to Invigorate Twitter Leaves It Vulnerable). Джек Дорси вот уже год как вернулся на пост генерального директора Twitter, однако до сих пор ему не удалось восстановить его популярность.

«Сирийские военные говорят, что они сократят авиаудары по Алеппо» (Syrian Military Says It Will Reduce Airstrikes on Aleppo). В среду сирийские правительственные вооруженные силы заявили, что они будут меньше бомбить занимаемые повстанцами части Алеппо. Это произошло после того, как мировая общественность осудила их атаку на мирных жителей при поддержке России.