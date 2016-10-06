Владимир Путин вновь решил заняться делами компании, чьи акции торгуются на бирже. На этот раз под огонь критики попал «Уралкалий», глава государства поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения компанией законодательства из-за задержек с расселением граждан, живущих близ провала в Березниках. Акции «Уралкалия» пока упали не слишком сильно, всего на 2,3%.

Биржевые аналитики лучше справятся с тем, чтобы выявить главных интересантов всей этой истории, а также точно вычислят пострадавших и размер их потенциального ущерба. Очевидно, однако, что в принципе такая ситуация не может считаться здоровой и совсем непонятно, кто может выигрывать в долгосрочной перспективе от такого поведения высшего руководства страны.