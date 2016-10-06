Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приостановке действия двух соглашений между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Первое соглашение было заключено в декабре 2010 года между «Росатомом» и Министерством энергетики США, второе подписано правительствами двух стран в сентябре 2010 года.

Оба распоряжения, утвержденные российским премьером, были опубликованы на сайте правительства 5 октября. В них говорится, что действия, предпринятые США в связи с введением санкций в отношении России, непосредственно затронули направления сотрудничества, предусмотренные соглашениями. Санкции, введенные Вашингтоном в апреле 2014 года с началом украинского кризиса, в частности, предполагали ограничения в области высоких технологий. Американская сторона тогда уведомила «Росатом» о приостановке сотрудничества в атомной сфере.

В Москве считают, что регулярное продление санкций против России требует принятия контрмер. «В этих условиях дальнейшее сотрудничество с американской стороной, предполагающее допуск американских граждан на российские ядерные объекты, прямое сотрудничество российских и американских институтов, а также обмен информацией и документацией между ними нецелесообразны», — говорится в распоряжениях.

Такой подход допускает сохранение международно-правовой базы сотрудничества России и США. Москва оставляет за собой возможность возобновить сотрудничество по соглашениям, «когда это будет оправдано с точки зрения общего контекста отношений с США». По состоянию на февраль 2016 года «в основном выполнено» соглашение между «Росатомом» и американским Министерством энергетики по исследованию возможности конверсии (перевода с высокообогащенного урана на низкообогащенный) реакторов. Заседания российско-американской рабочей группы, координирующей работы по этому соглашению, не проводятся с 2014 года. Подписание новых контактов на проведение исследований не планируется, подчеркнули в правительстве России.

В «Росатоме», комментируя приостановку действия соглашений, сообщили, что Москва со своей стороны выполнила обязательства по переводу российских исследовательских реакторов на низкообогащенный уран. «У нас выполнены все обязательства по заключенным контрактам. Новых контрактов не планируется, так как искусственная конверсия имеет свои издержки, в частности, делает менее эффективной наработку медицинских изотопов», — сказал ТАСС представитель госкорпорации.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, что российская сторона приостановила действие соглашения по ядерным разработкам в связи с тем, что больше не может доверять Вашингтону в области модернизации и обеспечения безопасности ядерных установок.

«Мы исходили из того, что это сотрудничество интересно обеим сторонам. Но коль скоро оно оказалось прерванным по политическим мотивам и коль скоро США осуществили целую серию недружественных акций в отношении нашей страны, мы приняли решение, что больше доверять Вашингтону в этой чувствительной области, в области модернизации и обеспечения безопасности российских ядерных установок, мы не можем», — цитирует Рябкова «Интерфакс».

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва может вернуться к выполнению соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере, если США подтвердят готовность восстановить в полном объеме участие в выполнении соглашения. По словам Рябкова, в сложившейся ситуации «мяч полностью на американской стороне», поскольку Россия «выровняла с правовой точки зрения то, что было в 2014 году совершено американцами».

В Вашингтоне надеются, что, «несмотря на все разногласия», США и Россия смогут продолжить сотрудничество в сфере обеспечения ядерной безопасности. Об этом в среду на брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. В Госдепартаменте США выразили сожаление в связи с решением России в одностороннем порядке прекратить сотрудничество по «очень важному вопросу, отвечающем интересам обеих сторон».

Джош Эрнест пресс-секретарь Белого Дома / en.wikipedia.org

Исполнительное соглашение между «Росатомом» и Министерством энергетики США о сотрудничестве в проведении исследований технической возможности конверсии шести российских исследовательских реакторов на использование низкообогащенного уранового топлива было подписано 7 декабря 2010 года. Это соглашение было призвано снизить возможность распространения радиоактивных материалов в террористических целях.

Соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах было подписано правительствами США и России 16 сентября 2013 года. Соглашение определяло направления научно-технического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, ядерную безопасность, проектирование АЭС, инновации реакторного топлива, использование ядерных и радиационных технологий в медицине и промышленности. В сотрудничестве участвовали американские национальные лаборатории и российские федеральные ядерные центры.

Ранее, 3 сентября, Россия объявила о приостановлении действий соглашения с США об утилизации избыточного оружейного плутония. Москва выдвинула Вашингтону ряд условий, выполнение которых позволит вернуться сотрудничеству в этом направлении. Это отмена всех санкций, «закона Магнитского» и частичный вывод контингента НАТО из Восточной Европы. США в ответ объявили о приостановке своего участия в двусторонних каналах связи, необходимых для координации и поддержания режима прекращения огня в Сирии.

Эксперт Института США и Каналы Владимир Батюк считает, что Москва в первую очередь разрывает ядерные соглашения постольку, поскольку это сфера, где Россия может говорить с Соединенными Штатами на равных, поскольку технологический потенциал двух ядерных сверхдержав «в принципе сопоставим». Это значит, что разрыв отношений в ядерной сфере наносит ущерб обеим сторонам.

Ядерное оружие США / en.wikipedia.org

«Что касается тех соглашений, о которых сообщил кабинет министров Российской Федерации, это реакция на американскую реакцию. В связи с известными событиями на Украине американцы фактически в одностороннем порядке прервали действие этих соглашений по сотрудничеству в сфере ядерной энергии. И это просто запоздалая реакция Москвы на то, что уже сделано официальным Вашингтоном», — сказал Батюк в интервью «Коммерсант FM».

Американским властям трудно оценивать действия России кроме как ставку на военное решение сирийского конфликта, даже если Москва пытается переложить вину за последние события на Вашингтон, отмечает востоковед Стив Хейдеман. Эксперт напоминает, что США считает Россию виновной в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые происходят в Сирии, в бомбежках гражданских объектов и блокаде гуманитарной помощи: «На этом нельзя построить продуктивную дипломатию. Поэтому США отказались от переговоров с Россией и будут принимать меры, которые отражают новый консенсус в отношении российских целей в Сирии».