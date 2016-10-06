В прессе растет интерес к фигуре филиппинского президента Родриго Дутерте, который в последнее время недружелюбно отзывался о США. Большинство комментаторов считают, что из этой риторики рано делать далеко идущие выводы, но риск ухудшения отношений между Филиппинами и США все же есть.

Недавно редакция NY Times посвятила ему колонку под названием «Президент Дутерте, неоднозначный фактор в американско-филиппинских отношениях». Поводом к ней послужило начало совместных военных учений (США-Филиппины) во вторник, когда Дутерте предупредил, что совместные учения проводятся последний. Филиппинский президент, объясняет редакция, пользуется большой популярностью, согласно опросам, но на самом деле он быковатый лидер с несдержанным нравом и склонностью к злословию. Этим он напоминает редакции кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, которого редакция очень не любит.

По всей видимости, считает редакция, Дутерте намерен перевернуть в Филиппинах и внешнюю, и внутреннюю политику. Тем самым он может подорвать не только отношения с США, но и стабильность в Азии, которой уже угрожает агрессивный Китай со своими притязаниями в Южно-Китайском море. При этом, в отличие от Китая, Филиппины уже долгое время, начиная с 1946 г., когда они получили независимость, были азиатским союзником США. В этом союзничестве, конечно, были свои динамики, однако в последнее время противоречия, казалось, разрешились.

Филиппинские военные на параде / philstar.com

Но за три месяца пребывания в президентской должности Дутерте уже успел нагрубить американскому президенту Бараку Обаме, пригрозить прекратить учения и намекнуть на то, что Филиппины, может быть, теперь подружатся с Россией и Китаем. Вероятно, это все пустой звук, рассуждает редакция. В конце концов, это просто риторика, а советники Дутерте уверяют американское руководство, что ничего не изменится. Более того, США пока тоже ничего не меняют и смотрят сквозь пальцы на небезупречный послужной список Дутерте в том, что касается соблюдения прав человека.

Financial Times пишет, что США стремятся избежать разрыва отношений с Филиппинами. Срок администрации Обамы уже на исходе, и она старается не вступать в неприятный скандальный конфликт с филиппинским популистом. Вербальные грубости в адрес Обамы – это еще ничего, но заявления о намерении дружить с Пекином могут вызывать настороженность. Тем не менее, американское руководство уклоняется от прямолинейных суждений по этому поводу, ссылаясь на то, что в нынешней ситуации больше вопросов, чем ответов.

В принципе Вашингтон действительно сейчас не может предпринимать какие-либо меры, потому что для этого нет достаточных оснований, комментирует FT. Ему остается только занять выжидательную позицию, пока Дутерте набирает популярность в своей стране и делает громкие заявления. В конце концов, обстоятельства могут сложиться так, что у него просто не будет возможности сделать что-то радикально разрушительное для филиппинско-американских отношений.

Надежду на это у американского руководства поддерживают некоторые представители филиппинского правительства, которые после заявлений Дутерте только разводят руками. Между тем, оговаривает FT, некоторые аналитики допускают, что сближение между Манилой и Пекином возможно и, с точки зрения Филиппин, даже желательно. Вероятно, в этом случае Филипинны могли бы получить права на рыбную ловлю в спорных водах. В обмен на это, скорее всего, от них потребуется ослабление сотрудничества с США по наведению порядка в Южно-Китайском море.

CNN пишет, что первые месяцы правления Дутерте были «шокирующими» для США, потому что он систематически прибегал к антиамериканской риторике. В качестве примера антиамериканской риторики приводится высказывание: «Я не американская марионетка. Я президент суверенного государства и не подотчетен никому, кроме филиппинского народа».

Операция филиппинской полиции по задержанию торговцев наркотиками / theworld-aroundus.com

Также отмечается, что американские инвесторы уже начали выражать тревогу по поводу убийств в ходе кампании по борьбе с наркотиками. Это всё, отмечается в статье, ухудшает имидж страны на международной арене и вызывает вопросы о том, насколько это можно считать симптомом разрушения системы охраны правопорядка. В конце материала имеется тест, в котором приводятся цитаты, и читатель должен угадывать автора высказывания. В качестве возможных авторов фигурируют Дутерте, Трамп и российский президент Владимир Путин.