Дипломатический разлад между Россией и США по поводу Сирии сказался на американской предвыборной риторике. Например, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, пишет Reuters, во вторник пожурил Россию за то, что она «сорвала сделку» с США по перемирию в Сирии.

Автор поясняет, что прекращение переговоров было инициативой США, которую они мотивировали тем, что Россия не выполняет свои миротворческие обязательства. Трамп в связи с этим сказал, что бомбежка в Сирии должна немедленно закончиться.

Также автор отмечает, что всю предвыборную кампанию Трампа ругали за то, что он хвалит российского президента Владимира Путина. Во вторник Трамп сделал оговорку, что российский президент не уважает ни американского президента Барака Обаму, ни кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая раньше была госсекретарем США. Это само по себе не противоречит тому, что Трамп утверждал раньше (в частности, он говорил, что, в отличие от прочих лидеров, сможет найти с Путиным общий язык).

В.Путин и Х.Клинтон / kremlin.ru

Теперь к теме высказываний Трампа о Путине и России примкнули высказывания на ту же тему, сделанные кандидатом в вице-президенты США от республиканцев Майка Пенса. Здесь обсуждения сосредоточены вокруг того, что высказывания Пенса противоречат высказываниям его напарника Трампа. Таким образом, в этом месте образуется завязка для спекуляций о том, насколько потенциальные президент и вице-президент в принципе способны сработаться. Это направление развивает Vox.com.

Пенс в отношении России придерживается обычной республиканской риторики. В его картине мира Клинтон, будучи еще госсекретарем США в команде Обамы, оказалась слишком слабой, чтобы правильно выстроить отношения с Путиным. А потенциальная администрация Трампа, наоборот, будет действовать жестко и напористо. Из-за неуместной мягкости американской демократической администрации, говорил Пенс, Россия напала на Украину и присоединила к себе Крым. При Трампе такого бы не было, потому что администрация Трампа сразу установила бы повсюду насильственный мир.

Плакаты в поддержку Крыма на Таганской площади. / Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

В отличие от Пенса, отмечает автор, Трамп не склонен оценивать внешнюю политику России как злонамеренную и никогда не выражал желания оказать ей сопротивление. Поэтому, комментирует автор, когда Пенс начинает изображать эту гипотетическую администрацию в посконной республиканской манере, это выглядит довольно неубедительно, потому что противоречия между двумя позициями всем очевидны.

Между тем, Wall Street Journal пишет, что нынешний госсекретарь США Джон Керри, несмотря на прерывание переговоров, не исключает возможности договориться по-хорошему. Об этом он заявил в Брюсселе во вторник. Он по-прежнему обвиняет Россию в том, что она, поддерживая режим сирийского президента Башара Асада, способствует затягиванию войны. Однако он также подчеркнул, что Москва может сыграть важную роль в разрешении сирийского конфликта, и в очередной раз призвал Россию и сирийское правительство предоставить доступ к осажденным территориям для гуманитарной помощи.