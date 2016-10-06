Новость дня

В Сургуте в четверг демонтировали незаконно установленный бюст Иосифа Сталина.

«Памятник был демонтирован и отправлен на ответственное хранение на склад управления лесопаркового хозяйства на основании решения рабочей комиссии администрации города от 4 октября. В настоящее время администрация муниципалитета готовит документы для взыскания денежных средств, потраченных на демонтаж», - сообщили в пресс-службе городской админисрации.

Антиновость дня

Северном микрорайоне Воронежа из-за аварии на станции водоснабжения без воды осталось 312 домов и около 98 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГО ЧС по городу.

Авария в Северном микрорайоне Воронежа на станции водоснабжения / tv-gubernia.ru

Авария произошла в 10:00 из-за разгерметизации стыка запорной арматуры с трубопроводом. В настоящее время специалисты ООО «РВК-Воронеж» уже приступили к устранению технологического нарушения.

Непонятная новость дня

Избирательная комиссия Иркутской области в четверг рассмотрела вопрос о передаче мандата депутата Законодательного собрания в связи с досрочным прекращением полномочий Михаила Щапова, который в сентябре был избран в Госдуму по спискам КПРФ.

В региональной группе № 6 первым в списке значился Дмитрий Надымов, который недавно покинул ряды партии. Таким образом, вакантный мандат депутата областного парламента был передан Андрею Левченко - следующему кандидату в списке региональной группы. Андрей Левченко — сын губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Ассорти

Сбербанк в январе-сентябре 2016 года увеличил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи жителям Башкирии ипотечных кредитов на 38,5% - до 18 млрд рублей.

Выдача кредита в Сбербанке / fn24.ru

«Мы наблюдаем рост спроса на ипотечные кредиты в этом году. Так, за три квартала 2016 года Сбербанк в Башкирии выдал более 13 тысяч ипотечных кредитов на сумму 18 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период Сбербанк выдал жителям республики около 10 тысяч кредитов на приобретение жилья на сумму 13 млрд рублей», — сказал управляющий башкирским отделением Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров.

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Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил главам нескольких районов в ближайшие два дня обеспечить подачу тепла в жилые дома, сообщает региональное правительство.

По данным обладминистрации, ситуация с задержкой в начале отопительного сезона сложилась из-за задолженности перед поставщиками энергоресурсов.

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Городская дума Краснодара в четверг назначила на 6 декабря проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Предыдущий градоначальник Владимир Евланов покинул свой пост так как избрался депутатом Государственной Думы.

Прием документов от участников конкурса стартует 17 октября и завершится 18 ноября. От муниципального образования в конкурсную комиссию войдут председатель городской думы Вера Галушко, первый заместитель председателя городской думы Виктор Тимофеев, заместитель главы города Сергей Васин и начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Олег Зубрицкий.