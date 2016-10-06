Эксперт: Новый глава Росатома Алексей Лихачев попадает в структуру, которая была налажена и отработана до автоматизма

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко назначен первым заместителем руководителя Администрации президента. Его место в Росатоме занял Алексей Лихачев, до этого занимавший пост первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Игорь Рябов, директор исследовательского центра «Промышленность и общество»:

Сергей Кириенко как глава Росатома заложил очень серьезные основы для развития на многие годы вперед. Сейчас мы видим, что любое направление работы Росатома – неважно, новое или старое – прекрасно развивается. Например, в 2010 году удалось вернуть в портфель Росатома потерянные в свое время контракты в Европе. Благодаря грамотной стратегии международной политики госкорпорации мы снова начали обслуживать контракты, ушедшие к Westinghouse. Так что потерянные позиции Росатома вернул – его портфель международных заказов к 2015 году вырос до 110,3 млрд долларов. Это колоссальная сумма, особенно с учетом нынешних санкций.

Отдельно хотелось бы еще отметить корпоративную и социальную ответственность Росатома – в городах присутствия Росатома или его «дочек» людям гарантированы современные блага и хорошие условия для жизни. Плюс нельзя забывать про внутренние корпоративные социальные программы в сфере образования и науки, поддержки молодых семей, жилищные программы. Здесь Росатом бесспорный лидер. Он успешно конкурирует с гигантами нефтегазовой отрасли, которые в этой области традиционно сильны. При Кириенко Росатом вошел в тройку самых передовых компаний с корпоративно-социальной ответственностью.

Все это результаты менеджмента за последние 10 лет, проведенные Кириенко за рулем госкорпорации. Новый глава Росатома Алексей Лихачев попадает в структуру, которая была налажена и отработана до автоматизма. Смысла менять в ней что-либо нет. Лихачев занимался в Минэкономразвития внешнеэкономической деятельностью, очень хорошо знает проблематику международных связей, в том числе и деловых. Он прекрасно понимает, что ставка сейчас делается на расширение бизнеса на мировом рынке, что мы можем экспортировать наши технологии в развивающиеся страны. И этот вектор новый глава Росатома будет поддерживать. Разумеется, программу энергобезопасности России со счетов тоже никто не снимал – в ее реализации помогает правительство, тылы, так сказать прикрыты – Нововоронежская АЭС скоро заработает в полную мощность, строится еще один реактор на Ростовской АЭС. Вопрос энергообеспечения страны таким образом решается.

Одна из важнейших задач Росатома сегодня – международная экспансия, и, думаю, Алексей Лихачев сумеет привнести в это направление новый импульс.