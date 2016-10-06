Топ новостей 6 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня темой широкого обсуждения стали детские бои в Чечне, врио калининградского губернатора уволился всего через два месяца после назначения, Медведев пообещал триллион рублей на соцвыплаты, а Минобороны подтвердило применение новейших секретных крылатых ракет Х-101 в Сирии.

Уполномоченный по правам детей в Чечне Хамзат Хирахматов проверил прошедший в Грозном турнир по смешанным единоборствам среди детей до 12 лет, не выявив при этом никаких нарушений прав ребенка: «Я с утра как раз на выезде, сейчас нахожусь в спортивной школе республики. Во-первых, люди защищают права ребенка — это хорошо, но с другой стороны я сегодня подготовил справку. В ней сказано, что не выявлено никаких нарушений прав ребенка. У них нет никаких травм — ни психологических, ни физических. Наоборот, это (мероприятие) было демонстративного характера, чтобы продемонстрировать этот вид спорта подрастающему поколению».

В Чечне не увидели нарушений в детских боях, а Роскомнадзор не будет проверять их трансляцию без официальных жалоб https://t.co/TC66vWigyL pic.twitter.com/rK1blDJFyn — Лентач (@oldLentach) 6 октября 2016 г.

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова начала проверку детских боев в Грозном. Где-то в Ницце смеется Астахов, что вовремя соскочил pic.twitter.com/nf4BK1VUwE — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 6 октября 2016 г.

Турнир Ахмат 2016. Р. Кадыров с детьми / onkavkaz.com

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов раскритиковал бойца Федора Емельяненко за то, что он назвал недопустимым проведение детских боев, которые состоялись в рамках турнира по смешанным единоборствам в Грозном: «Может его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского мма, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо».

В тараканьих боях возраст неважен. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 6 октября 2016 г.

Москва живет в 21-ом веке, Россия - в 20-ом, Чечня - в 16-ом. Страна большая, разные часовые пояса. — Роза Моисеевна (@ANAKOYHER) 6 октября 2016 г.

Вся кадыровская Чечня в этом комментарии



ПОТОМУ ЧТО ПРАВИЛЬНОСТЬ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ pic.twitter.com/3ZgnWbgtKI — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 6 октября 2016 г.

Президент России Владимир Путин уволил Евгения Зиничева с поста временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области. Зиничев лично просил главу государства об отставке. Произошло это всего через два месяца после назначения Зиничева главой региона.

Футболка с надписью "Денег нет, но вы держитесь" / sev.lifeю

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство перераспределит 1 трлн рублей в бюджете 2016 года для финансирования социальных обязательства: «Мы занимаемся сокращением неэффективных бюджетных трат. По итогам года рассчитываем сэкономить около 700 млрд рублей, даже больше, и перераспределяем деньги в пользу наиболее значимых направлений. Таким образом, будет распределено более триллиона рублей».

Крылатые ракеты Х-101 / militaryrussia.ru

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о первом использовании стратегической авиацией в условиях боевой обстановки новейших секретных крылатых ракет Х-101 в Сирии: «Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысяч километров».

Командующим Воздушно-десантными войсками РФ назначен генерал-полковник Андрей Сердюков. Ранее он занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Южным военным округом.

Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение бывшему главе республики Коми Владимиру Торлопову. Торлопову инкриминируется создание преступного сообщества и руководство им совместно с другим экс-главой Коми Вячеславом Гайзером, а также мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в результате преступных действий Торлоповым в должности главы региона государству был причинен ущерб в размере не менее 2,5 млрд рублей.

Компания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в середине декабря выпустит на российский рынок сыры сортов бри и моцарелла собственного производства. По словам Юрия Лужкова, со дня на день из Нидерландов в Россию ожидается поступление оборудования для изготовления сыров. Точную стоимость установок по производству сыров экс-градоначальник назвать отказался, отметив лишь, что они обошлись ему в десятки тысяч долларов.

Свой 64-й день рождения президент РФ Владимир Путин встретит с близкими людьми. «Путин будет в Москве с родными, близкими и друзьями», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков: Свой день рождения Путин отметит дома в кругу друзей, никаких мероприятий по этому поводу не запланировано pic.twitter.com/7rN1qy8GQN — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 6 октября 2016 г.

- Владимир Владимирович, а салют на ваш день рождения будет?

- Шойгу обещал бахнуть в Сирии.. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 6 октября 2016 г.

5 октября главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполнилось 40 лет. Юбилей совпал с днем инаугурации переизбранного руководителя региона, а также празднованием Дня Грозного и Дня чеченской молодежи.

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, поздравили бы они Рамзана Кадырова с днем рождения, если бы представилась такая возможность. Более половины респондентов ответили отрицательно.