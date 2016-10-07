Эксперт: Задача нового руководства Росатома - правильно и эффективно использовать имеющиеся возможности

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко назначен первым заместителем руководителя Администрации президента. Его место в Росатоме занял Алексей Лихачев, до этого занимавший пост первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Иван Андриевский, председатель совета директоров Инжиниринговой компании «2К»:

Прежде всего, хотелось бы выделить два направления, которые активно развивались в Росатоме в последние 10 лет. Первое – это зарубежные проекты. Некоторые проекты начались задолго до прихода Кириенко, однако именно при нем их реализация перешла в практическую плоскость. Индия, Иран, Китай – работа Росатома в этих странах и результаты этой работы значительно укрепили позиции российских атомщиков на мировых рынках. По итогам 2015 года портфель зарубежных заказов Росатома составил почти 111 млрд долларов. По итогам этого года ожидается рост объема заказов до 136 млрд долларов. Были, конечно, и проблемные проекты, например, Болгария отказалась от строительства АЭС, но это было больше политическое решение. В целом, Росатом значительно усилил свои позиции на международном рынке.

Еще одно важное достижение, которое хотелось бы отметить – это устранение импортозависимости российской атомной отрасли. В 2005 году Росатом был вынужден закупать за рубежом примерно 30% потребляемого топлива. Сегодня эта проблема уже не стоит – стратегическая задача была решена за счет приобретения активов по добыче урана. В данный момент добыча урана Росатомом превышает потребности российских атомщиков. Учитывая высокий уровень напряженности в международных отношениях, отсутствие зависимости от импортного сырья является одним из главнейших достижений руководства компании.

Что касается нового руководства, то сейчас Росатом создал мощную базу для развития, особенно на зарубежном направлении. И задача – правильно и эффективно использовать имеющиеся возможности, а изменения в стратегию компании, которые, конечно, будут, необходимо вносить с тем, чтобы не «поломать» уже наработанный потенциал.