История с публикацией данных, украденных из закрытой базы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), получила продолжение, после того, как хакерская группа Fancy Bear выложила на своем сайте очередную порцию информации.

Раньше, уточняет Forbes, Fancy Bear опубликовали только файлы, в которых были перечислены атлеты, имеющие право принимать запрещенные вещества по медицинским показателям. Теперь хакеры опубликовали переписку и другие документы об использовании запрещенных веществ, и это указывает на то, что у них есть доступ к более глубоким уровням антидопингового мира и, собственно, к данным внутренних переговоров Американского антидопингового агентства.

Между тем, ВАДА теперь заявляет, что, как показало расследование утечки, у хакеров не было доступа к сети ВАДА, помимо системы, касающейся Олимпиады в Рио-де-Жанейро, потому что именно к аккаунту этой системы были похищены логин и пароль. Правда, отмечает автор, на вопрос о том, не получила ли хакерская группа доступ к чему-нибудь еще, в ВАДА не ответили.

Сами по себе случаи исключения из общих правил, запрещающих прием тех или иных веществ, оговаривает автор, не представляют собой нарушения. Однако здесь возникают вопросы о том, как и когда спортсмены принимали эти вещества.

В заключение автор пишет, что у этой истории есть проблема с верификацией: данные, публикуемые Fancy Bear, могут быть фальсифицированными. ВАДА, например, утверждает, что опубликованные данные не полностью совпадают с тем, что представлено в соответствующей базе агентства. Это может означать, что часть документов, вероятно, были отредактированы. Впрочем, ни ВАДА, ни Fancy Bears не ответили на просьбы прокомментировать эту ситуацию. Проблема в том, что обвинение хакеров в подтасовке может быть как справедливым, так и ложным, а установить правду затруднительно.

Американский фигурист Джереми Эбботт, чье имя упомягуто в файлах, опубликованных Fancy Bear. Фото: Flickr / apertureamy

Washington Post чуть раньше опубликовала материал Associated Press о роли хакеров в российском допинговом скандале. Автор считает, что (предположительно) российские хакеры блестяще выполнили свою миссию путем публикации частных медицинских данных о спортсменах из базы ВАДА. Миссия состояла в том, чтобы отвлечь международное внимание от истории про систематические допинговые нарушения в российском спорте, и они этого добились.

Еще в июле и августе, сетует автор, весь международный спорт был сосредоточен на задаче покарать Россию за поддерживаемые правительством нарушения. В результате значительную часть российских атлетов не допустили к участию в Олимпиаде и, кроме того, Россию не допустили к участию в Паралимпийских играх. Но потом появились хакеры и сместили всеобщее внимание с российских атлетов на нероссийских, а также на само ВАДА. В применении к ВАДА достаточно было факта взлома базы, который оказался достаточно скандальным, чтобы об этом все заговорили.

Таким образом, хакеры эффективно пресекли борьбу с российскими злоупотреблениями и, главное, попытки защитить российскую молодежь от накачивания вредными веществами. Автор призывает к контратаке против хакерских разоблачений. Например, опубликованные списки атлетов с разрешениями надо представить не как доказательство того, что не только российские спортсмены используют допинг, а как свидетельство гуманности спортивной системы, которая разрешает атлетам использовать лекарства, в которых они нуждаются.