«Коммерсант» в статье «Сжиженное непосильным трудом» пишет, что «Газпром» может поделиться с Shell экспортом СПГ из России.

Власти готовы разрешить продажу ювелирных изделий в сети, утверждается в статье «Бриллианты навсегда в рунете».

«Пушки, пенсии, долги»: «Белый дом завершил правку бюджета на 2016 год и приступил к следующему, трехлетнему».

«Ведомости» пишут: «Минфин предлагает новую бюджетную политику». Она, правда, потребует нового общественного договора.

«Нагрузка на работодателей вырастет, а пенсии снизятся»: в 2019 году взносы в ПФР будут взиматься полностью с зарплат до 1,1 млн рублей в год.

В статье «Вкладчикам с валютой некуда бежать» даются советы, что делать с накоплениями в долларах и евро.

РБК в статье «В рекордно короткий срок» пишет о том, как и.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев взял и ушел в отставку.

Интервью президент АвтоВАЗа Николя Мора, в котором он рассказывает о будущих изменениях в компании, озаглавлено его цитатой: «Люди должны поверить, что Lada не самый плохой выбор».

«Доллар против золота»: стоит ли вкладываться в дешевеющий металл.

«Известия» сообщают: «Госорганы откажутся от продуктов Microsoft». В 2017-2018 годах состоится массовый переход на пакет отечественных программ, который по функционалу соответствует MS Office.

«ФНС планирует отменить декларации»: возможность работы без документооборота может стать революцией в плане упрощения работы бизнеса.

Начальник Главного управления по надзору за исполнением ФЗ Генпрокуратуры Анатолий Паламарчук рассказывает «Известиям»: «С российского рынка исчезают дешевые отечественные лекарства».

«Газета.ru» в статье «Бизнесмен со шваброй» утверждает: правительство намерено сделать из нянь и уборщиц предпринимателей.

«Разрыв понарошку»: атомные соглашения между РФ и США не работали еще до их заморозки.

«Россияне устали экономить»: россияне увеличили расходы на 4,8% и стали чаще ходить в магазины.

The Economist: «Британия и Европа. Дорога к Brexit'у» (Britain and Europe: The road to Brexit). Автор призывает премьер-министра Британии сдерживать опасные импульсы своих однопартийцев.

«Следующий глава ООН: Надежный партнер» (The UN’s next boss: A safe pair of hands). Антониу Гутерреш, бывший премьер-министр Португалии, собирается стать следующим генеральным секретарем ООН.

Bloomberg: «Хэммонд говорит, что Британия по-прежнему открыта для бизнеса» (Hammond Says Britain Still Open for Business). Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд раскритиковал спекуляции о том, что правительство, готовя страну к отсоединению от ЕС, становится менее дружественным к бизнесу.

«Фунт опять в упадке» (The Pound Is in Freefall, Again). Над британским финансовым сектором нависла тень предстоящего отделения от ЕС. Фунт продолжает падать: теперь он уже достиг 31-летнего минимума относительно доллара.

The Wall Street Journal: «Банки торопятся обзавестись запасными планами: Brexit становится реалистичной перспективой» (Banks Accelerate Contingency Plans as Brexit Gets Real). Банки в Британии стараются в срочном разработать планы для выживания после отсоединения Британии от ЕС.

«Меркель настаивает на жесткой позиции по Brexit'у» (Merkel Pushes Tough Line on Brexit). Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Британия в ходе грядущих переговоров по отсоединению от ЕС не будет получать поблажек.