Сразу после публикации указа об увольнении Владимира Маркина бывший пресс-секретарь Следственного комитета подтвердил: он переходит на работу в «РусГидро». Можно, конечно, было бы объяснить переход Маркина тем, что ему скоро исполнится 60 лет — если бы не арест высокопоставленных руководителей СК, а также упорные слухи о скорой отставке главы ведомства, Александра Бастрыкина.

В России часто путают пресс-секретарей и тех, кого они представляют. Владимир Маркин в какой-то момент стал самодостаточным персонажем новостей, как Дмитрий Песков или, с недавних пор, Мария Захарова. В конечном счете это довольно сомнительное достижение — хотя отставку Маркина стоит все-таки считать не источником проблем в Следственном комитете, а последствием.