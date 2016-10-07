ProScience Театр 24 октября. Дмитрий Казаков о выдающихся октрытиях физики частиц

24 октября в Центральном Доме журналиста выступит известный физик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков. Тема лекции — «Загадки физики микромира».

Незадолго до выступления мы поинтересовались у ученого, какие открытия в своей научной области он считает наиболее выдающимися за последние годы:

«Если говорить о физике частиц, то из того, что открыли в последние десятилетия, это, во-первых, открытие, по сути дела, ингредиентов той модели, которая сейчас признана Стандартной. То есть были открыты кварки, новые были открыты лептоны, были открыты переносчики взаимодействий такие, как промежуточный векторный бозон, глюон. Вот все эти частицы были открыты, и некоторые их свойства были открыты, и это, конечно, совершенно не лежит на поверхности. Это то, что нам удалось заглянуть вглубь природы, и это открыть.

Из последних открытий это открытие хиггсовского бозона, который эту Стандартную модель неким образом завершает. Так что открытие всех этих частиц и хиггсовского бозона — это крупные открытия.

Если говорить немного шире, о других событиях, то в последние годы космология подарила нам совершенно фантастичные вещи, связанные с темной материей и темной энергией, и то, что было совсем недавно — это то, что связано с гравитационными волнами. Это очень важные открытия», — ответил Дмитрий Казаков.

Выступление Дмитрия Казакова состоится 24 октября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru

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