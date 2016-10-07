Эксперт: Росатом постепенно трансформируется в эффективную рыночную структуру без ущерба для национальных интересов

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко назначен первым заместителем руководителя Администрации президента. Его место в Росатоме занял Алексей Лихачев, до этого занимавший пост первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс»:

Наиболее важное в развитии атомной отрасли за последнее десятилетие, с нашей точки зрения, это положительный денежный поток (245,4 млрд руб.), диверсификация портфеля заказов (госзаказ и зарубежные заказы), а также обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

Новое руководство Росатома, вероятнее всего, продолжит курс, начатый г-ном Кириенко. В первую очередь пригодится опыт, связанный с внешнеторговой деятельностью: портфель зарубежных заказов Росатома растет и становится все более значимым сегментом деятельности. Важно, что Росатом постепенно трансформируется в эффективную рыночную структуру без ущерба для национальных интересов. Это открывает новые возможности для госкорпорации, в том числе связанные в перспективе с рынками капитала.