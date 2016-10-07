Эксперт: За годы руководства Росатомом Сергеем Кириенко была обеспечена безопасная эксплуатация нашей техники

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко назначен первым заместителем руководителя Администрации президента. Его место в Росатоме занял Алексей Лихачев, до этого занимавший пост первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Николай Кузелев, замдиректора по науке ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр», профессор МИФИ:

Разумеется, новость об уходе Сергея Кириенко меня расстроила, он многое сделал для атомной отрасли, и я ожидал от него и дальнейшего развития. Самое важное, на мой взгляд, что было сделано за эти годы, - обеспечена безопасная эксплуатация нашей техники. Это весьма и весьма весомое достижение. Приоритет безопасности записан первым пунктом в Законе об использовании атомной энергии. Все первые лица на предприятиях отрасли несут ответственность за безопасность. За нашей отраслью всегда следят особенно пристально, как за потенциально опасной. Большая заслуга Сергея Кириенко в том, что за все это время, что он руководил Росатомом, серьезных инцидентов в ее ре работе не было. В принципе, если ничего не делать, то и опасности не будет, потому что ничего работать не будет. К счастью, Кириенко пошел не этим путем – отрасль развивалась, росла, приносила плоды на пользу и народу, и государству в целом. Кстати, когда он пришел в Росатом, такого роста потенциала отрасли и увеличения портфеля заказов от него, честно говоря, не ждали. А он поставил задачу – достичь успехов на международной арене, добиться для лидерства нашей отрасли – и выполнил ее.

Стоит сказать и о том, что Росатом – крупнейший строитель АЭС в мире, который одновременно реализует проекты по сооружению 36 блоков за рубежом и 8 блоков АЭС внутри страны. Ему принадлежат 35% мирового рынка услуг по обогащению урана. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на российском ядерном топливе. Росатом – это вторая в мире энергокомпания по объему генерирующих мощностей АЭС (после Electricite de France), и его уникальная изюминка в том, что в структуру Росатома входит единственный в мире атомный ледокольный флот. Госкорпорация успешно занимается утилизацией ОЯТ и наследия советских времен, а также продолжает освоение замкнутого топливного цикла и создание плавучего атомного энергоблока. Заключены межправительственные соглашения с Египтом о строительстве четырехблочной АЭС и с Боливией о строительстве Центра ядерных исследований и технологий.

Надеюсь, что новый руководитель Росатома, имея крупнейший опыт в международных отношениях, продолжит этот путь отрасли вверх и вперед. Будет, конечно, непросто усилить те успехи, которых госкорпорация добилась на мировой арене. Но есть и другие поля для деятельности нового главы, например, неэнергетическое использование атомной энергии – в той же ядерной медицине есть где развернуться, как, впрочем, и в медицинском приборостроении и гражданском использовании источников (как это было раньше). Лихачев, пусть и недолго работал в приборостроении, но ему как прибористу в медицинском, гражданском и ядерном приборостроении есть что сказать и чего добиться, там есть потенциал для дальнейшего развития. На сегодняшний день опыт Алексея Лихачева может быть серьезным толчком для того, чтобы темп развития и дальше существенно ускорялся.

Я был приятно удивлен при посещении отечественных заводов в последнее время тем, что они не просто приободрились, например, на одном из наших заводов оборонный заказ был резко увеличен за короткий срок в три раза – это очень серьезный рывок! Это достижение довольно молодых руководителей, которые пришли руководить заводом из госкорпорации. И вот еще одна заслуга, которой Кириенко не кичится, - это умение подбирать кадры. Это залог успешного сохранения нашей сложнейшей отрасли. Думаю, бесхозной она не останется, тем более что с Минэкономразвития мы всегда хорошо и плодотворно работали.