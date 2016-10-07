Минфин собирается ввести новое бюджетное правило, благодаря которому правительству удастся не только ограничить расходы, но и одновременно сформировать резервы. Если оно будет принято, то с 2020 года бюджетное правило будет определять подходы как к расходам, так и к долгу.

До недавнего времени, напомним, бюджетное правило заключалось в том, что все доходы, полученные бюджетом благодаря высокой цене на нефть, откладывались в Резервный фонд и Фонд будущих поколений. Дискуссии велись вокруг того, с какого уровня начинать изъятие доходов, но сейчас в любом случае бюджете правило фактически не применяется: правительство и так тратит больше, чем зарабатывает, а цены на нефть уже давно не бьют рекорды.

Антон Силуанов на заседании правительства. Фото: government.ru

Теперь Минфин хочет изменить бюджетное правило — об этом, как пишут «Ведомости», заявлено в проекте Основных направлений бюджетной политики, который внесен в правительство для обсуждения. Новое правило должно заработать с 2020 года и будет основано на базовой цене нефти в $40 за баррель. В Минфине уверены: оценки долгосрочных цен на нефть меняются, а оставшиеся у страны резервы невелики. На основе базовой цены нефти будет рассчитываться и базовый курс рубля для бюджета.

Предельные расходы бюджета будут рассчитаны по простой формуле: базовые доходы плюс расходы на обслуживание долга. Полученные сверх этого суммы будут направлены в резервы.

Правда, сразу исполнять правило не удастся. Поэтому, пока дефицит будет постепенно снижаться до целевого уровня в 1,2%, Минфин хочет использовать переходный вариант бюджетного правила. Его суть в том, что расходы бюджета должны определяться как сумма нефтегазовых (5,5% ВВП при цене на нефть в $40 за баррель), ненефтегазовых (около 9,6% ВВП) доходов, дефицита, расходов на докапитализацию ВЭБа и процентных расходов на долг. А любые дополнительные доходы необходимо сразу отправлять в резерв, иначе Центральный банк будет вынужден держать высокие процентные ставки.

А уже с 2020 года по бюджетному правилу должен будет определяться подход не только к расходам, но и к долгу. Минфин хочет ограничить займы и использование резервов при помощи системы «двух ключей». Первый — размер расходов на обслуживание долга не должен будет превышать 1% ВВП в год; второй — в случае потребности в займах из-за недобора ненефтегазовых доходов или нехватки источников финансирования бюджета дополнительные займы не должны превышать недобор ненефтегазовых доходов.

Заместитель министра финансов Максим Орешкин еще в феврале назвал предложенную концепцию изменения бюджетного правила «единственным действенным способом изолировать волатильность реального валютного курса от колебаний цен на нефть».

При этом в Минфине понимают, что меры по сокращению расходов могут не привести к успеху, если не будет широкой общественной поддержки.

Международный опыт показывает, что найти консенсус в условиях сокращения социальных расходов возможно, но, как указывает Минфин, для этого необходим новый общественный договор.