В канун дня рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам «Ахмат». Основную программу вечера предваряли «показательные поединки» детей, в которых, в том числе, участвовали трое сыновей Рамзана Кадырова: Адам, Эли и Ахмат. Самому старшему из них не исполнилось и 11 лет. Они выступали по правилам взрослых, без дополнительной защиты. Участие детей в показательно жестоких боях (присутствовал даже один «показательный» нокаут) возмутило многих, тем более что это зрелище транслировал телеканал «Матч».

Кадыров торжественно объявил о победе своих сыновей, опубликовав в своем инстаграмме видеозаписи их выступлений. Даже несмотря на чувствительное отношение российских чиновников к детям и детству, эту историю, казалось, все были готовы спустить на тормозах, пока на сцене не появился президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Он жестко раскритиковал проведение боев между детьми и назвал их нарушением правил смешанных единоборств. Руководству Чечни и организаторам соревнований не понравилась публичная критика и ее тон. Депутат Госдумы и двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов недвусмысленно намекнул, что Емельяненко придется «отвечать за каждое слово», сказанное в адрес его «дорогих племянников».

Турнир «Ахмат» прошел в Грозном 4 октября. В нем участвовали бойцы смешанных единоборств из России, Украины и Бразилии. Чтобы разогреть публику перец главными боями вечера организаторы поставили детские поединки. В них участвовали трое сыновей Рамзана Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан (Эли) и 8-летний Адам. Двум из них победу отдали судьи, Ахмад победил нокаутом на 14-й секунде первого раунда. Эти поединки изначально были заявлены как показательные, но на видеозаписях хорошо видно, что бои шли в полный контакт, а дети пытались наносить удары со всей силы, в том числе прямые удары в голову и удары по затылку. Никаких видимых рассечений, с другой стороны, не было, о травмах неизвестно. Чемпионские пояса победителям вручал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, известный как Лорд.

Правила смешанных боевых искусств (MMA), утвержденные министерством спорта России, не допускают проведение детских боев без защитной экипировки. До боев под эгидой Союза ММА допускаются дети с 12 лет. До 17 лет спортсмены должны выходить на ринг в шлеме накладках и рашгарде (спортивная компрессионная футболка из синтетического материала). Об этом организаторам турнира в Грозном напомнил глава Союза ММА, один из лучших мировых бойцов смешанных единоборств Федор Емельяненко, заметив, что «показательные поединки» проводились по правилам взрослых, что не подходит для детей.

«То, что происходило вчера на турнире в Грозном не допустимо, а тем более, это нельзя оправдывать! Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Президент Республики Чечни, Рамзан Кадыров», — написал Емельяненко.

Президент клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов в довольно резкой форме ответил, что это были «показательные» бои, в которых участвовали «внуки первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова»: «Отзывы об этих спаррингах носили положительные отклики. Но почему-то Федору Емельяненко это не понравилось. Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признал лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда не пригласили? Ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл на глазах у всего мира».



Куда менее сдержанно выступил депутат Госдумы Адам Делимханов, двоюродный брат Кадырова. В обращении к Емельяненко, опубликованном в инстраграмме, он назвал сыновей Кадырова своими племянниками и добавил, что любому человеку «придется отвечать за каждое свое слово», сказанное в их адрес. Обращаясь к Емельяненко на «ты», Делимханов пишет, что «моральный, этический и профессиональный образ» спортсмена «вызывает глубочайшие сомнения». Факт проведения детских боев в Грозном депутат комментировать не стал, заметив только, что спортивные соревнования в столице Чечни будут проводиться и дальше — «те, которые считаем нужными».

«Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям. Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении», — пишет Делимханов.

Не увидел в детских боях «ничего такого уже страшного» и депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев: «Если вы тут имеете в виду кровь и драку, то это спорт. Посмотрите, в боксе недавно спортсмен умер. В общем, ничего в этом страшного нет».

Сам Кадыров также ответил Емельяненко в своем инстаграмме, обвинив спортсмена в том, что он нарушил нормы морали и этики, опубликовав фотографии с турнира, в котором принимали участие сыновья главы Чечни. Кадыров заявил, что «с пониманием» отнесся бы к реакции Емельяненко, если бы он сначала «сказал доброе слово о турнире и его значении». Кадыров также подчеркнул, что в Чечне ведется «комплексная» работа по защите прав детей и приобщению молодежи к спорту. «Мы с детства растим патриотов и защитников России. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают», — заключил Кадыров.

На проведение детских боев в Грозном обратила внимание уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Она пообещала детально разобраться в ситуации и обратилась с запросом к уполномоченному по правам ребенка в Чечне Хамзату Хирахматову. Чеченский омбудсмен, в свою очередь, в интервью «Газете.ру» заявил, что никаких нарушений при проведении турнира в Грозном с участием малолетних детей не обнаружено. Хирахматов порекомендовал детям в следующий раз использовать соответствующую спортивную экипировку: «шлем и все такое». Он также отметил, что родители детей, участвовавших в боях, присутствовали на турнире и никаких жалоб не высказывали.

С вопросом пообещали разобраться и в Минспорта. Заместитель министра спорта Павел Колобков объяснил, что по закону есть официальная аккредитованная организация — Союз ММА, другие организации без согласования с Союзом не имеют права проводить мероприятия по этому виду спорта, тем более с нарушением правил.

В Грозном, впрочем, отрицают, что дети дрались в полный контакт. Агоп Топчян, работавший судьей на детском турнире, заявил, что нокаут одного из участников был розыгрышем. «Для вас это был нокаут, для меня это был розыгрыш. Ребенка отвели, пришли врачи, но помощь ему не оказывали. Это было не падение от удара, как могло показаться со стороны», — сказал рефери. По его словам, дети не использовали защитную экипировку именно по причине того, что соревнования носили показательный характер.

В бойцовском клубе «Ахмат» теперь ждут извинений от Емельяненко, а руководитель клуба уверяет, что в Грозном и дальше будут проводиться турниры «в том формате, в котором пожелаем, если это будет оставаться в рамках закона». В Кремле решили не вникать в проблему, оставив ее на откуп профильным ведомствам. «Я бьюсь об заклад, что мало кто видел, что происходило в реальности. Одно дело, если это соответствует, тогда есть повод для того, чтобы заинтересоваться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.