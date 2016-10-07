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07 октября 2016, 15:28
Колумбия Нобелевская премия
Мария Мстиславская

Конец войне длиною больше полувека

Хуан Мануель Сантос - президент Колумбии
Хуан Мануель Сантос - президент Колумбии
Mauricio Muñoz E / Presidencia de la República / Some rights reserved

Нобелевская премия мира в 2016 году присуждена президенту Колумбии Хуану Мануелю Сантосу за достижение мирного соглашения с повстанцами. Это соглашение стало важным шагом на пути к окончанию гражданской войны, продолжавшейся свыше 50 лет.

В 2016 году на премию мира было выдвинуто рекордное количество номинантов: 376 человек и организаций. Точный список не оглашался, но некоторая информация в СМИ все же появлялась. Известно было, что в число номинантов входили правозащитники, жители греческих островов и даже кандидат в президенты США Дональд Трамп. 

В числе наиболее вероятных претендентов на премию назывались, в частности, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и коллектив «Новой газеты», а также бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. В то же время ряд экспертов не исключал, что премию могут разделить президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер колумбийских повстанцев Тимолеон Хименес, которые 26 сентября заключили мирное соглашение.

Как полагали сторонники этой версии, Нобелевский комитет не может обойти вниманием тот факт, что длившаяся 52 года гражданская война в Колумбии завершилась, и именно в результате мирных переговоров. Но все сходились на том, что шансы на получение премии президентом Колумбии и лидером Революционных вооруженных сил Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) существенно сократились, когда жители Колумбии на референдуме отвергли мирный договор.

 
Бойцы FARC /Silvia Andrea Moren / srr

Напомним, переговоры по соглашению о мире в Колумбии шли почти четыре года. Лишь в конце июня 2016 года в Гаване было достигнуто соглашение, которое включало в себя позиции сторон по земельной реформе, разоружению FARC и ее интеграции в политическую жизнь страны. 29 августа Хуан Мануэль Сантос подписал указ о прекращении огня против FARC. Референдум по соглашению был назначен на 2 октября, и большинство проголосовавших на нем колумбийцев оказались против соглашения.

Тем не менее, в Осло посчитали достаточно серьезным достижением само заключение соглашения, поскольку, по самым осторожным оценкам, за годы гражданской войны в Колумбии погибли не менее 220 тысяч человек, а миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома.

Вообще говоря, в данном случае премия мира дана не только в знак признания важности уже достигнутого, но и, одновременно, как аванс на будущее, считает Татьяна Ворожейкина, политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук.

«Как ни странно, на вопрос, по заслугам ли получена премия мира или авансом, трудно дать прямой ответ. Кончено, премия присуждена за заключение соглашения о мире с Революционными вооруженными силами Колумбии, подписание которого состоялось 26 сентября. И это был действительно огромный шаг на пути к миру, потому что впервые после многих попыток удалось продвинуться по пути приостановки и к окончанию гражданской войны в Колумбии (а эта война длится уже больше полувека) и вообще выйти из порочного круга насилия. Но, одновременно, это, конечно, и аванс, потому что соглашение включало как обязательный элемент его верификации национальный референдум, который сторонники мира проиграли.

Страна с очень небольшим перевесом проголосовала против этого соглашения: соотношение голосов было 50,2% против соглашения и 49,8% – за. И среди тех, кто голосовал, было очень большое количество воздержавшихся – 62% колумбийцев с правом голоса не голосовали, по разным причинам не пришли на референдум. А те, кто голосовал, разделились почти ровно пополам, но в целом пропаганда «нет», пропаганда отказа от соглашения оказалась позитивнее.

В центре этой пропаганды стоял предыдущий президент Колумбии Альваро Урибе; нынешний президент и нобелевский лауреат Мануель Сантос у него тогда был министром обороны. В предыдущее десятилетие они вдвоем осуществляли политику военной борьбы с партизанами. Она принесла некоторые успехи в том смысле, что ослабила партизанское движение, но, одновременно, стало очевидным, что прекратить этот конфликт военным путем нельзя, потому что за ним стоят очень глубокие социальные причины – прежде всего, неравенство, отсталость и отсутствие государства в сельских районах Колумбии.

В этой ситуации референдум Сантосом и был проигран – проигран неожиданно, потому что все опросы показывали, что более 60% колумбийцев поддерживают это соглашение. Это ставит страну в очень неопределенное положение, заставляет включить в эти переговоры оппозицию, а именно Урибе, который руководил кампанией «Нет!», и в этом смысле, конечно, Нобелевская премия – это определенный аванс», – сказала Ворожейкина.

 
Демонстрация против гражданской войны в Колумбии / Camilo Rueda López / srr

Она отметила, что решение Нобелевского комитета следует все рассматривать и как стимул к дальнейшим шагам, и как признание важности уже совершенных действий: «Премию можно рассматривать и как стимул, и как признание уже сделанного шага. Потому что, конечно, обе стороны тут пошли колоссальный путь. Они достигли того соглашения, которое было реальным в той ситуации».

Говоря о главных колумбийцев, толкавших от отказаться от соглашения, эксперт отметила, что главным для многих стал вопрос о наказании за преступления для лидеров партизан. По ее словам, больше всего голосов за мирное соглашение было отдано на тех территориях, где местные жители сильнее пострадали от действий FARC.

«Сторонники «Нет!» на референдуме считали, будто соглашение означает безнаказанность для лидеров партизанской войны. Это неверно: создается определенная юстиция, которая будет рассматривать все случаи тяжких преступлений и назначать за них наказание. Только это наказание, как написано в соглашении, будет связано с ограничением свободы, но не с тюремным заключением. Вот это и является одним из мотивов того, что очень многие колумбийцы сказали «нет».

Но тут важно понимать еще одну вещь: что регионально и социально голосование очень четко распределилось. Те пострадавшие от войны зоны, те места, в которых было больше всего погибших от деятельности FARC в том числе (не только от ее деятельности люди погибли – они погибали и от деятельности армии и полувоенных формирований, тот длительный и очень тяжелый конфликт), проголосовали за соглашение. Там за него было отдано 95% голосов.

То есть люди, которые действительно пострадали от конфликта, были руками и ногами за это соглашение. А вот жители больших городов, которые уже последние 10-15 лет ограждены от этого (за исключением столицы страны разве что, в Боготе тоже большинство поддержало соглашение), сказали, что нет, что нужно, чтобы лидеры партизан сидели в тюрьме.

На мой взгляд, это было, грубо говоря, жлобское голосование: победили те, кто, по большей части, не является жертвами. Хотя, конечно, тут, как всегда, не все однозначно: есть разные жертвы и голосовали они по-разному. Потому что похищения за выкуп, которые практиковали в FARC, были очень массовыми, и жертвы таких преступлений голосовали как за соглашение, так и против него», – пояснила Татьяна Ворожейкина.

По мнению политолога Григория Голосова, премия была получена колумбийским лидером совершенно заслуженно, пусть даже в России его не считали самым вероятным претендентом.

«То, что в России это награждение воспринимается как некоторая неожиданность, свидетельствует только о том, что российское информационное пространство становится все более и более изолированным от всемирного. Дело в том, что хотя в российских новостях мирный процесс в Колумбии фигурировал очень мало, в мире в целом это все же была одна из ведущих тем, и она освещалась чрезвычайно подробно.

Это была одна из наиболее продолжительных и кровавых гражданских войн в истории ХХ и начала ХХI века. Она существенно дестабилизировала ситуацию во всей Латинской Америке и постоянно оставалась в мировой повестке дня. И именно добрая воля действующего президента Колумбии в значительной степени обусловила то, что мирный процесс, который протекал в форме переговоров в Гаване, в конце концов пришел к результату.

Именно Хуан Мануэль Сантос согласился пойти на уступки, которые устроили революционных колумбийских повстанцев и побудили к тому, чтобы отказаться от войны – хотя, в общем-то, сил, чтобы продолжать войну, у FARC по-прежнему достаточно. Эта группировка ослабла в последние годы, но остается, что называет, в хорошей боевой форме.

Более того, сам этот мирный договор, в принципе, открывает путь к мирным социальным реформам в Колумбии, которые давно назрели. И это тоже важное обстоятельство. В этом смысле Колумбия как бы показывает путь некоторым латиноамериканским странам, в которых по-прежнему остро стоят вопросы социальной несправедливости и имущественного неравенства.

Так что считаю, что Нобелевская премия мира была присуждена этому человеку справедливо, вполне по праву. И то, что большинство колумбийских граждан в действительности отвергло предложение по мирному договору, не устраняет его заслуг и не уменьшает их. Это один из тех случаев, когда Нобелевская премия мира действительно присуждается в соответствии со своим мандатом человеку, который приложил много усилий к установлению мира», – объяснил Григорий Голосов.

Он выразил мнение, что присуждение премии главе колумбийского государства могло бы стимулировать дальнейшие процессы в Колумбии и что на это надеялись и представители Нобелевского комитета. «Хотелось бы надеяться на это, и я думаю, что те люди, которую присуждали эту премию, тоже на это надеялись. Потому что если мирный процесс в Колумбии сорвется, это будет большая потеря, если не для всего мира, то для Латинской Америки точно», – сказал эксперт.

Он отметил, что убежден: эта премия не относится к числу тех, которые выдают как бы авансом.

«У меня нет сомнений в том, что эта премия получена полностью по заслугам. Это, может быть, первый случай такого рода за много лет», – заключил Григорий Голосов.

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