Новость дня

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов потребовал от правоохранительных структур немедленно разобраться в ситуации с пропажей 4 жителей республики 27 сентября в городе Каспийске.

«Абдулатипов провел совещание с руководителями правоохранительных органов республики и потребовал срочно разобраться в ситуации и дать исчерпывающий ответ родственникам пропавших», — сообщает пресс-служба главы республики.

Антиновость дня

Советский райсуд Орла отказал представителям ЛГБТ-сообщества в удовлетворении иска о признании незаконным отказа администрации города в проведении гей-парада, сообщает пресс-служба суда.

Митинг ЛГБТ / flickr.com

Публичное мероприятие организаторы планировали провести в форме пикетирования, шествия и митинга. Отказ в удовлетворении иска суд объяснил законом «О защите детей».

Непонятная новость дня

Новый врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов обещает структурные и кадровые изменения в правительстве региона. «Несомненно, изменения будут в структуре правительства. Эти изменения еще раньше были согласованы с предыдущим главой региона Евгением Зиничевым и назрели. Конечно, будут изменения и в кадровом составе. Но о них не сегодня», — сказал журналистам Алиханов.

По словам нового губернатор, не факт, что в новое правительство будут приглашаться люди из Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку «свои достойные кандидаты» есть и в регионе. Говоря о возможности совмещения должности губернатора и председателя областного правительства, Алиханов отметил, что этот вопрос будет серьезно рассматриваться, и решение по нему будет принято позже.

Ассорти

Министерство тарифного регулирования Калужской области присоединили к областному министерству конкурентной политики, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Министерство тарифного регулирования было создано в регионе в 2013 году. До этого его функции выполняло министерство конкурентной политики области.

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Курс занятий по повышению налоговой грамотности планируется провести во всех школах Ростовской области, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по региону Дмитрий Фотинов.

Школьница с блокнотом / pixabay.com

«Обучающий курс рассчитан на учеников старших классов и будет состоять из трех этапов, где сначала группы специалистов посетят школы Ростовской области и проведут занятия. Далее школьники смогут пройти дистанционное обучение через интернет и пройти онлайн-тестирование, по результатам которого лучшие 50 человек пройдут обучение в университете», — сказал Фотинов.

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Новым председателем Совета народных депутатов Кемеровской области на сессии в пятницу избран депутат Алексей Синицын. С 2013 Синицын в Совете народных депутатов Кемеровской области занимал должность председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Ранее он представлял в судах интересы губернатора. В 2011 году Синицын выиграл иски к КПРФ о защите чести и достоинства. В тот же год им был подан иск к партии ЛДПР и Владимиру Жириновскому за статью с требованием отставки губернатора. Производство дела было прекращено в 2012 году после отказа истца от требований.

Как сообщалось, бывший спикер парламента Евгений Косяненко, занимавший пост с 2013 года, по результатам прошедших выборов стал депутатом Госдумы.