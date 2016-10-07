В пятницу СМИ взбудоражила новость о том, что Федеральная служба безопасности прослушивала начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко при помощи жучка, заложенного в подаренный ему самовар. Первым об этом написал сегодня «Коммерсантъ».

По информации издания, «жучок» был с санкции суда установлен в самовар с логотипом ФСБ и надписью «Управление М» (борется с коррупцией в правоохранительных органах), который был подарен Максименко. По данным «Коммерсанта», а какой-то момент Максименко нашел «закладку», но не стал уничтожать «жучок». «У меня тут напихано, и слава богу. Пусть видят, что я нормальный и взяток не беру», — так, в частности, объяснил свое отношение к прослушке сам Максименко, а соответствующая фраза попала в его будущее уголовное дело.

Однако некоторые разговоры Максименко все-таки легли в основу уголовного дела. Например, в марте удалось подслушать разговор Максименко с Денисом Никандровым. Максименко выяснял подробности конфликта на Рочдельской улице, в котором участвовали подручные вора в законе Захария Калашова (известного также под именем Шакро Молодой). А в мае в кабинете Максименко был записан его разговор с начальником Управления собственной безопасности СКР Александром Ламоновым. «Те 500, что нам выделили, у меня в сейфе. Из них 200 нужно Крамару отдать», — сказал, по информации «Коммерсанта», Максименко. Учитывая тот факт, что Максименко к этому времени знал о прослушке, он, по версии собеседников газеты в ФСБ, рассчитывал спровоцировать оперативников на силовую операцию. Причем денег на тот момент в сейфе не было — то есть все было сделано для срыва расследования.

По данным «Коммерсанта», разработка Максименко велась с прошлого года, а санкцию на проведение оперативно-разыскных мероприятий в его отношении, то есть в том числе и прослушку, председатель судебного состава по делам военнослужащих Верховного суда Игорь Крупнов выдал 23 декабря 2015 года.

Интересно, что это не первая новость о достаточно экзотическом способе размещения жучков специалистами из Федеральной службы безопасности. Ранее полковник МВД Дмитрий Захарченко, который обвиняется в коррупции и известен благодаря астрономическим суммам, изъятым у него при обысках, рассказал, что для слежки за ним использовались «шпионские тарелки». По словам полковника, тарелки с прослушкой ему ставили на стол официанты в разных заведениях. Эти блюда официантам ранее передавали охранники. «Я это видел, и все мои разговоры были шуточными», — сказал Захарченко в зале суда. Он утверждает, что даже «специально говорил» в эти тарелки.

Владелец ресторана, о котором говорил Захарченко, впрочем, утверждает, что никаких тарелок с двойным дном у него нет и никто никогда не просил его или его сотрудников организовать прослушку посетителей.

«Шпионский самовар» и «шпионская тарелка» тем интереснее, что прослушку, как правило, стараются спрятать получше — хоть и не в таких интересных местах. Например, в 2014 году заместитель министра внутренних дел Украины обнаружил прослушивающее устройство в дверной коробке своего кабинета. В 2012 году через пару месяцев после проведенного СК обыска Алексей Навальный нашел «жучки» у себя а кабинете — они были спрятаны под плинтусом, а также скрытую видеокамеру, опять же в дверном косяке.