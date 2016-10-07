Топ новостей 7 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня прошли акции, приуроченные ко дню рождения Владимира Путина, назван лауреат Нобелевской премии мира, а Россия объявила о желании восстановить военные базы во Вьетнаме и на Кубе.

На Манхэттенском мосту в Нью-Йорке в день рождения Путина вывесили баннер размером шесть на десять метров с его портретом и надписью «миротворец». Неизвестно, сколько провисел портрет, но в итоге его сняли. По итогам акции никого не задержали. Отмечается, что портрет был снабжен звездами на белом фоне, как на флаге Сирии. Портрет Путина с аналогичной надписью возник и на стене его дома в Дрездене. В центре Москвы сирийские поклонники Путина также вывесили его плакат.

Баннер "Путин – миротворец" на День рождения Президента России – trolling 80 lvl pic.twitter.com/MrTxICtc38 — Лисовский ☣ (@lis_off_sky) 7 октября 2016 г.

"Белое солнце Пальмиры": Свежий календарь подоспел pic.twitter.com/vDBEFMSEnF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 октября 2016 г.

Сегодня Владимир Владимирович догнал и перегнал доллар. pic.twitter.com/c55Ly8VAe0 — Радик Шайдуллин (@RadikEpatage) 7 октября 2016 г.

Лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Ему вручили премию «за решительные усилия, чтобы завершить в стране более чем 50-летнюю гражданскую войну». В этом году на награду претендовали 376 кандидатов - 228 человек и 148 организаций, что является рекордом. Были названы и имена россиян-фаворитов - председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной и коллектива «Новой газеты».

Минобороны может вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам. Также решается вопрос о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии на авиабазе Хмеймим. Данную необходимость объяснили угрозой ИГ для России. В Кремле же размещение баз оправдали «подвижной международной обстановкой».

Многоходовочка Путина:

Вернуть базу на Кубу,заплатить аренду за 50лет и занять МЛРДы

Разосраться с Кубой,оставить базу и простить долги Кубе pic.twitter.com/qYQED8Y76b — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 7 октября 2016 г.

Антидопинговое агентство США в 2015 году выдало 583 разрешения на терапевтическое применение запрещенных препаратов, заявили хакеры Fancy Bears. В письмах, которые, как утверждается, писал научный руководитель USADA Мэттью Федорук, сказано, что разрешение на допинг получили велогонщики, триатлонисты, пловцы и лыжники.

Владимир Маркин был освобожден от занимаемой должности указом президента. Он подтвердил свой переход на должность заместителя гендиректора энергетической компании «Русгидро». Свой уход из СК Маркин прокомментировал стихами Игоря Талькова:

«Облегчённо вздыхают враги,

А друзья говорят: "Устал"

Ошибаются и те, и другие - это привал...»https://t.co/LVrKvoRtlV — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 7 октября 2016 г.

Хайль Гидро! - сказал Владимир Маркин, покидая свой офис в Следственном Комитете — Веселые ребята (@VRebyata) 7 октября 2016 г.

Сотрудники по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах ФСБ подарили начальнику главка собственной безопасности СКР Михаилу Максименко электросамовар с прослушивающим устройством, чтобы доказать факт получения им взяток от вора в законе Захария Калашова. Максименко обнаружил «жучки» вскоре после их установки, однако избавляться от них не стал, а попытался переиграть спецслужбы, что, однако, не спасло его от суда.

ФСБ прослушивала руководство Следственного комитета с помощью самовара, который сами же им и подарили . #Новости pic.twitter.com/RhZJ3jPgLA — Sanches Chink (@SanchesChink1) 7 октября 2016 г.

ВАК отозвала из диссертационного совета на базе УрФУ дело о лишении ученой степени Владимира Мединского. Это объяснили истечением отведенного по закону двухмесячного срока рассмотрения дела. Данный срок закончился 17 сентября. Теперь ВАК назначит другой диссертационный совет для рассмотрения дела.

Министерству культуры Российской Федерации срочно требуется диссертационный совет по отечественной истории, состоящий из конченых мразей — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 7 октября 2016 г.

Рамзан Кадыров в Instagram развернуто ответил на критику президента Союза MMA Федора Емельяненко по поводу детских турниров по смешанным единоборствам. По его словам, Чечня исполняет поручение президента об укреплении нравственности молодежи, а вот позиция спортсмена является странной: «Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт». В интернете уже появилась петиция в защиту Емельяненко, которая стремительно набирает подписи.

История с детскими боями показала, как моментально подрывается межнациональная "дружба" в рыночном обществе, где идеология— социал-дарвинизм — Константин Семин (@KSyomin) 7 октября 2016 г.

у Адама Кадырова (8 лет) есть мерседес, который подарил ему Адам Делимханов. На нем к Емельяненко и приедут, видимо pic.twitter.com/e6wgNnHTqP — девица в беде (@takaya_elagina) 6 октября 2016 г.

Умерла актриса Людмила Иванова. Ей было 83 года. Актриса попала в больницу 29 сентября. Иванову прославила роль общественницы Шуры в фильме 1977 года «Служебный роман». Всего актриса сыграла более 80 ролей, кроме того, она играла в театре «Современник» и основала детский музыкальный театр «Экспромт» при ГИТИСе.

Севастополь / wikipedia.org

В интернет-голосовании по выбору символов новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей победили Севастополь и Казань. За Севастополь отдали голоса 428 тысяч участников, за Казань — почти 422 тысячи. На третьем месте — Дальний Восток (416 тысяч человек), затем идут Волгоград (413,6 тысячи голосов) и Сочи (414,2 тысячи).