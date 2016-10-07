В американской прессе продолжается обсуждение кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. СМИ, поддерживающие демократов, традиционно пытаются действовать методом нахождения компроматов на Трампа. СМИ, поддерживающие республиканцев, больше прибегают к методам косвенной агитации. Они почти не используют сенсационно-разоблачительный тон и больше рассуждают о возможных скрытых мотивах критики Трампа и сокрушаются о недостатках его оппонентов.

Один из авторов в NY Times препарирует торговую стратегию Трампа. В этой области, считает он, Трамп эксплуатирует тему эффекта от распределения ресурсов в свободной торговле. Эта тема в прежние годы была коньком демократов, и теперь Трамп ее успешно апроприировал. Это связано с тем, что в какой-то момент демократы стали больше поддерживать бизнес-элиты и игнорировать меньше прислушиваться к рабочему классу в том, что касается выгоды и убытков, связанных с глобализацией. Это дало Трампу благодатную почву для популизма, в основе которого в данном случае лежат протекционистские идеи.

Однако у трамповского протекционизма, указывает автор, есть большие недостатки, которые могут разрушительно подействовать на всю американскую экономику и только усугубить тяжелые последствия глобализации, в первую очередь, как раз для тех рабочих, которые Трампа поддерживают.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп / donaldjtrump.com

В другом материале NY Times обсуждается предпринимательская деятельность Трампа. Авторы подчеркивают, что в бизнесе Трампу свойственна большая экспансивность в сочетании с небрежностью, что приводит к тому, что многие его начинания терпят крах – по крайней мере, на бумаге. Так, например, на бумаге Трамп как-то раз понес убытки в более чем $900 млн., что позволило ему годами не платить федеральные налоги. Эта тема уже ранее обсуждалась в NY Times.

Из-за энергичности и обилия проектов у Трампа сложилась репутация «американского Мидаса». Этой репутацией он пользуется в своей предвыборной кампании как одним из подтверждений тому, что он может стать также и успешным президентом. Но на самом деле, объясняют авторы, всё не так просто. NY Times проанализировала его предпринимательский послужной список за последние десять лет. За это время он успел запустить или анонсировать около 60 предприятий. Из них треть вообще никогда не взлетели или быстро прекратили существование. Еще треть увенчались относительным успехом, то есть они произвели заявленное (например, построили здания), но постоянно сталкивались с проблемами в виде рыночных спадов, судебных процессов и государственных расследований. И только оставшаяся треть – это бизнесы, которые в целом оправдали возложенные на них ожидания.

Wall Street Journal, с другой стороны, мягко критикует кампанию Трампа за то, что она не пользуется простыми и очевидными приемами. Например, Трамп никак не задействует тему введенного Обамой доступного медицинского страхования. Это излюбленный сюжет республиканцев, которые в таких случаях говорят о том, что итогом этой программы стало разорение страховых бизнесов.

Противники системы проекта ObamaCare / twitter.com

Вместо того, чтобы пользоваться общественным недовольством по поводу доступной медицины, Трамп вообще игнорирует эту область. Между тем, это могло бы стать большим преимуществом перед демократами, у которых кандидат Хиллари Клинтон как раз поддерживает проект ObamaCare и планирует его развивать.