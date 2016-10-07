В четверг «Коммерсантъ» сообщил о предложении Министерства финансов ввести налог на неоформленную недвижимость в качестве меры по борьбе с ситуацией, когда граждане не оформляют в собственность здания на своих участках. Такая инициатива содержится в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы». Предположительно, это коснется тех владельцев земли, которые поставили здание на кадастровый учет, но при этом не оформили право собственности на него. По данным издания, на начало этого года в кадастре недвижимости были не указаны правообладатели примерно 38% зданий. На данный момент налог не может быть начислен при отсутствии зарегистрированного права собственности, при этом до завершения строительства строение не считается имуществом, а сроки строительства законодательно регулироваться не могут.

Директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, заведующая кафедрой экономики недвижимости и проблем землепользования, доктор экономических наук Елена Иванкина считает, что идея правильная и необходимая: «О налоге на недвижимость говорилось очень давно, о том, что нужно оформить все права на нее, тоже говорилось давно, и все возможности для этого, насколько могли быть сделаны, все это было сделано. Для того, чтобы подтолкнуть оформить эти права, чтобы заставить людей, я бы тоже пошла бы по тому же пути, то есть я бы взяла налог на неоформленную недвижимость выше, чем налог на недвижимость. Это заставит оформлять недвижимость в собственность», —полагает он.

При этом, по ее словам, в этом вопросе есть один очень важный момент: «Дело в том, что во всех странах СНГ, включая Белоруссию, Украину, Грузию, Казахстан, Армению, Азербайджан, налог на недвижимость привязан к доходу, то есть существует минимальный доход семьи, при котором ее домовладение не облагается налогом. В нашей стране почему-то это не было сделано, хотя мы очень много говорили о том, что налог на недвижимость должен быть связан с доходами, и я очень надеюсь, что в будущем это будет сделано, потому что необлагаемый минимум должен существовать как в заработной плате, так и в налогообложении недвижимости. На Западе примерно в половине рыночных стран существует налогооблагаемый минимум недвижимости, в половине не существует, то есть платится налог с рыночной стоимости, но стоимость для налогообложения составляет от 10 до 40% этой рыночной стоимости на момент установления. Мы же с трудом добились того, чтобы кадастровая стоимость не превышала рыночную, а была на уровне ее 100%.

Сейчас следующий шаг — это нужно добиться, чтобы кадастровая стоимость была ниже рыночной на момент установления, потому что налог, который будут собирать сегодня, завышен в два раза. Рыночные цены упали в два раза по сравнению с прошлым годом, и поэтому объективность налога, если он берется от 100% рыночной стоимости, отсутствует, потому что стоимость завышена вдвое, соответственно, и налог завышен.

Вот с учетом этих волн в экономике, когда цены на недвижимость постоянно то повышаются, то понижаются, во всем мире приняты пониженные ставки кадастровой стоимости по отношению к рыночной на момент ее установления. Это нужно обязательно ввести нам и привязать налог к доходам. И надо не забывать о том, что у нас огромная категория граждан освобождена от налогообложения, в том числе все пенсионеры по одному объекту недвижимости полностью освобождены от налогообложения. Мне очень интересно посмотреть, как это будет реализовываться», — резюмировала Елена Иванкина.

Заведующий кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Быковников предполагает, что эта мера, как и многие в последнее время, направлена на то, чтобы найти дополнительный источник финансирования бюджета в рамках его доходной части. «Это делается еще и для того, чтобы оживить работу по реструктуризации кадастра, поскольку у нас с 1 января следующего года меняется сам реестр, у нас уже будет не ЕРГП, а, соответственно, Единый реестр объектов недвижимости. Для того, чтобы эта гармонизация шла более активно, и граждане самостоятельно инициировали процесс оформления недвижимости, одна из инициатив — это участие Минфина в этом процессе.

Если брать финансовую компоненту вопроса, то на мой взгляд, каких-то значимых чистых поступлений в бюджет очень вряд ли стоит ожидать по одной причине. Все очень сильно будет привязано к механизму взимания этого налога, то есть получается, что в местном или региональном налоговом органе должен быть создан штат специалистов, которые будут контролировать и администрировать поступления, плюс эти специалисты должны быть обучены. Даже если взять приблизительную статистику, что около 35-37% недвижимости сейчас не доведено до уровня указания конкретного собственника, все равно эти поступления вряд ли перекроют затраты, которые связаны со взиманием самого налога. То есть это содержание аппарата, разработка документации, процесс администрирования и процесс контроля.

Поэтому я не думаю, что это целесообразно именно с такой формулировкой и именно в таком виде сейчас этот налог вводить. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация в госорганах», — сказал Быковников.

Его коллега, преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Елена Пилевина разделяет мнение, что это направлено на увеличение доходов бюджета, но также эта мера позволит определить собственника недвижимого имущества, так как, вероятно, именно он будет обязан оплачивать этот налог. «На мой взгляд, первая трудность, которая возникнет, это определить плательщика налога. Если он будет введен, то кто будет его платить? Хозяина-то нет.

Если будет найден способ найти налогоплательщика и заставить его платить, и если этот налог будет выше налога на имущество физических лиц, то тогда думаю, что это может подтолкнуть людей к регистрации недвижимости. А если этот налог будет сопоставим, ведь сейчас же налог на имущество и недвижимость, с точки зрения физических лиц, высокий, то разницы не будет, возможности не считаться плательщиком налога на бесхозную недвижимость, я думаю, будет больше. В таком случае ничего не получится», — заключила эксперт Елена Пилевина.