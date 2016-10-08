Владивосток 2000, а Инфляции.net

Россияне народным голосованием выбрали символы новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб. Новые купюры должны появиться к концу следующего года. Это будут первые вводящиеся в обращение банкноты за десять лет. Впервые на новых денежных знаках вместо символа Банка России будет изображен герб страны. В ЦБ заверяют, что выпуск новых денег не поспособствуют увеличению инфляции.

7 октября Банк России объявил, что во всероссийском конкурсе по выбору символов новых банкнот окончательную «победу» одержали Дальний Восток и Севастополь. При этом в промежуточном онлайн-голосовании на сайте Твоя-Россия.рф лидировали Казань и Севастополь. За Севастополь свои голоса отдали 428 018 человек, Казань — 421 748 человек.

Поздно вечером в эфире телеканала «Россия 1» состоялось финальное голосование, в ходе которого Казань уступила место Дальнему Востоку. В ходе телеэфира Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выходила с прямым включением дважды. В первый раз она заявила, что в голосовании участвовали более 3 млн человек. Во второй раз она напомнила, что какой именно из выбранных символов будет размещен на купюре в 200 рублей, а какой — на купюре в 2000 рублей, будет определено в ходе совета директоров ЦБ.

При этом Эльвира Набиуллина все же дала надежду поклонникам творчества группы «Мумий Тролль». «Решение о том, какой из городов окажется на какой купюре, будет принимать совет директоров Банка России. Мы все помним песню «Владивосток-2000», — сказала она.

Будем печатать столько, сколько будет потребность у людей

В субботу Эльвира Набиуллина успокоила всех остальных жителей страны, заявив, что Банк России не опасается разгона инфляции из-за эмиссии новых купюр. «Ой, нет», — сказала она в эфире «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, не подхлестнет ли инфляцию выпуск новых купюр, который планируется уже на начало 2017 года.

«Мы будем печатать столько, сколько будет потребность у людей в использовании этих купюр. Скорее всего, они вытеснят частично смежные номиналы, то есть 200 будут вытеснять 100 рублей, 500 рублей, две тысячи могут вытеснить тысячу и пять тысяч. Мы будем выпускать ровно столько, сколько будут использовать люди, и общая денежная масса, от этого не увеличится, никаких инфляционных рисков нет от этого», — пояснила глава регулятора.

Эльвира Набиуллина также она рассказала, что на новых купюрах номиналами 200 и 2000 рублей будет изображен российский герб, а не символ Банка России (двуглавый орел с надписью под ним, — прим. ред.) По словам Набиуллиной, знак Центробанка будет «постепенно выводится» с российских денежных знаков.

Справка «Полит.ру»: Изображение эмблемы Банка России на банкнотах появилось в 1992 году, когда отсутствовала государственная символика страны. На современном гербе РФ, исполненным художником Евгением Ухналевым, изображен орел с приподнятыми крыльями, в его правой лапе — скипетр, а в левой — держава. На груди орла размещен Георгий Победоносец, а голову птицы венчают две маленькие короны и одна большая корона, соединенные лентой.

Выходим, выходим, выходим

В последний раз ЦБ выпускал новые деньги в 2009 году. Тогда в России появилась монета в 10 рублей. Еще раньше — в 2006-м — начали печатать красно-оранжевые пятитысячные банкноты с памятником Муравьеву-Амурскому и мостом через реку Амур. В 2001 году россияне впервые познакомились с сине-зелеными купюрами достоинством 1000 рублей, посвященными Ярославлю.

В 2015 году на сайте change.org появилась петиция за введение в оборот банкнот достоинством 2000 рублей, посвященных Владивостоку. Отмечалось, что в коллективном бессознательном благодаря песне группы «Мумий Тролль» закрепилось сочетание «Владивосток-2000». Петиция собрала 7447 подписей из 10 тысяч необходимых.

Позже представитель главы Чеченской Республики Альви Каримов заявил, что Грозный заслуживает того, чтобы украсить новую банкноту. «Красивый город с достойной историей. Я уверен, с этим согласится большинство россиян. Грозный достоин того, чтобы быть изображенным. И в первую очередь речь идет о мечети "Сердце Чечни"», — подчеркнул он. В республике сразу началась активная кампания по сбору голосов, в том числе, в соцсетях.

В ходе голосования на финальном этапе отбора символов лидеры голосования активно сменялись. В конце сентября первое место уверенно занимала столица Татарстана, следом за ней шел город Сочи. До этого большинство голосов было у Севастополя. 16 сентября лидером в голосовании был Волгоград, Севастополь занимал второе место, а Казань — пятое.

Скандалу было суждено разразиться уже под конец голосования, когда в СМИ просочились сообщения о том, что массовое голосование за столицу республики начали организовывать в школах, вузах и бюджетных организациях Татарстана. В Банке России пообещали провести проверку соответствующих обращений жителей Татарстана, а также проинформировали о сложившейся ситуации руководство региона. В ЦБ заявили, что подобные случаи могут «дискредитировать» весь конкурс.