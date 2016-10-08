Депутаты Госдумы седьмого созыва на первом рабочем заседании 7 октября приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие введение балльной системы наказаний за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Согласно документу, лишать автовладельцев водительских прав можно будет за троекратное или многократное нарушение ПДД.

В правительственном законопроекте предлагается дополнить КоАП статьей 12,38 «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Как пишет «Коммерсантъ», в документе приводится перечень опасных нарушений, который будет учитываться в накопительной системе. Это 17 составов правонарушений, среди которых отказ уступить дорогу пешеходам, выезд на обочину, обгон по встречной полосе, разворот и движение задним ходом в запрещенном месте.

Предполагается, что за каждые штрафные сто рублей нарушителю будут начисляться по одному балу. Административное наказание станут действовать в течение одного года после вынесения постановления о наложении наказания. Те нарушения, которые были совершены до принятия закона, учитываться не будут. Через год нарушения сгорают.

На практике это, вероятно, будет выглядеть приблизительно так: водитель, превысивший скорость более чем на 40 километров, подвергается наказанию, которое начинает действовать с момента его вступления в силу. Если гражданин в течение года еще трижды значительно превысит скорость, материалы оформляются по новой статье и передаются в суд. Далее, в зависимости от решения суда, следует лишение прав на срок 1-1,5 года или штраф в размере 10-30 тысяч рублей.

В соответствии с проектом, не будут отбирать права за нарушения, зафиксированные камерами видео- и фотонаблюдения. Согласно части 31 статьи 4.1 КоАП, при выявлении административного правонарушения, зафиксированного средствами автоматической фиксации, может быть назначено только административное наказание в виде административного штрафа.

Законопроект был разработан в МВД в рамках плана по борьбе с аварийностью, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым в августе 2015 года, отмечает «Коммерсантъ». Члены правительства и депутаты считают, что принятие поправок в КоАП позволит бороться с тем, кто систематически нарушает правила ПДД, повысить дисциплину водителей и снизить аварийность на дороге. По статистике ГИБДД, 40% всех аварий происходят при участии водителей, ранее неоднократно привлеченных к ответственности.

В парламенте против законопроекта о введении бальной системы штрафов выступили депутаты фракции ЛДПР. «Проект закона направлен на ущемление прав автомобилистов. Вводят бальную систему штрафов. ЛДПР поддерживать это не будет. К большому сожалению, могут пострадать не только автомобилисты, которые любители, но и грузоперевозчики, дальнобойщики, водители общественного транспорта, персональные водители, водители такси и так далее», — заявил представляющий партию председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

По его мнению, МВД пытается реанимировать систему, при которой «за повторное нарушение» отдельных правил будут лишать прав. Похожая балльная система существовала в СССР, тогда ее называли правилом «трех дырок». За каждое нарушение инспектор делал прокол в талоне предупреждений водителя, после третьего прокола водительское удостоверение изымалось на год.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин напоминает, что балльная система, действовавшая в советское время, была признана коррупционной и малоэффективной, из-за чего ее и отменили: «Что до штрафа в 30 тыс. руб., его еще собрать с людей надо, у них сейчас денег и так нет. В итоге будет лишняя головная боль судебным приставам. К тому же с учетом последних сокращений в МВД оформлять эти нарушения почти некому — инспекторов мало».