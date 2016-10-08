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08 октября 2016, 08:45
популяризация науки радио
Наталия Демина

Как Сергей Шпилькин ушел с вечеринки «Эха Москвы»

Элла Памфилова и Алексей Венедиктов
Элла Памфилова и Алексей Венедиктов
Фото Н. Деминой

Празднование очередного, 26-го, дня рождения радиостанции «Эха Москвы» начался для нас с неприятного сюрприза. Мы были приглашены на вечеринку личным e-mail от Алексея Венедиктова, мы распечатали приглашения, а на входе в Галерею Церетели оказалось, что наших имен в списке гостей нет. 

Охрана галереи действовала грубо и бесцеремонно, взяв и порвав приглашение у одного из нас. Главред газеты «Троицкий вариант-Наука» Борис Штерн, узнав об этом в пути, развернул машину и не поехал. Сергею Шпилькину удалось пройти через охрану. У него на входе два раза проверили приглашение, во второй раз – бугаи у рамки – нагрубили, но пропустили, он прошел по залам, увидел Венедиктова и Жириновского под вспышками фотокамер и ушел.

Я как раз встретила мрачного Сергея, идущего по Пречистенке в сторону м. "Кропоткинская". Нас провел через охрану Сергей Бунтман, сказав на охране, что мы – его гости. Потом Алексей Венедиктов пообещал разобраться и сказал, что мол всё случившееся – вина охраны галереи. 

День рождения «Эха Москвы» проходил под оркестр, бокалы вина и вкусные закуски. Собравшиеся гости общались друг с другом, не раз слышалось «знакомых лиц пока не вижу», мимо них сновали телерепортеры в ожидании хорошего кадра.

Так, особый интерес у журналистов вызвал приход Эллы Памфиловой. Глава ЦИК и главный редактор «Эха Москвы» немного попозировали и пошли своими траекториями.

Жириновский оказался одной из основных фото-достопримечательностей. С ним все фоткались. Я, вспомнив грустного Сергея Шпилькина, решила спросить у лидера ЛДПР, что он думает о фальсификациях на выборах. «Скажите, вы наверняка видели статьи Шпилькина о вбросах в пользу ЕР? Что вы об этом думаете?».

Владимир Жириновский, тут же позвав кого-то из соратников, стал отвечать. «Это известная вещь». - «А как вы к этому относитесь? Ведь получается, что голоса и у ЛДПР отнимают? Вы будете по этому поводу протестовать?» - «Мы должны собрать документы. Без документов нельзя. Протоколы участковых комиссий, например, расходятся с протоколами территориальных. А протоколы, которые вводятся в ГАС "Выборы", от территориальных. Нужно всё это собрать и показать, что на этих участках столько-то голосов искажены. Нужно собрать всё это! Тогда и реагировать». Тут меня какой-то соратник Владимира Вольфовича взял за локоток, мол, всё, девушка, аудиенция закончилась.

Удивилась, когда увидела, что за ту минуту, проведенную рядом с лидером ЛДПР, меня успел сфотографировать кто-то из «Эха». Потом я вспомнила, что могла бы его спросить, как они позволяют Андрею Луговому, человеку, признанному на слушаниях в Бритаиии, одним исполнителем убийства Александра Литвиненко, быть депутатом своей фракции, но не спросила. 

Фото с сайта "Эха": Наталия Демина и Владимир Жириновский

Потом спросила у Сергея Шпилькина, сколько голосов, по его оценкам, украли у ЛДПР. Он ответил следующее: «Специально отъем голосов у системных партий я не изучал. ...На этих выборах скорее практиковались вбросы и приписки за ЕР. Естественно, даже если прямо голоса не отнимали, и ЛДПР, и КПРФ, и СР потеряли часть мест в парламенте за счет увеличения доли ЕР.  И не стоит забывать, что там, где результаты рисовали (будь то неправдоподобные, как в Мордовии, или правдоподобные, как в Уфе), были фактически украдены и заменены произвольными числами голоса избирателей всех партий – и ЕР, и остальных». «... в голосах – по грубой оценке у ЛДПР почти ничего не потеряла, с учетом того, что говорил раньше, но в парламентских местах не считал (не очень умею)».

Впрочем, в его статье «Двугорбая Россия», опубликованной в газете «Троицкий вариант-Наука», в сравнительной таблице приведены такие данные: по официальной информации ЛДПР получили 13,14% голосов, а с коррекцией (попыткой учесть фальсификации) – 17,07%. По расчетам Шпилькина, «ЕР» получила не 54,2% голосов, а лишь 40,47%.

Директор Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый (на фото ниже) пригласил к ним в институт 19 октября, когда посадочный модуль «Скиапарелли», отделившийся 16 октября от «ЭкзоМарса», будет осуществлять посадку на поверхность Марса.  Сам он с друзьями обсуждал ситуацию на Востоке. 

В какой-то своей части вечеринка «Эха» напомнила премию «Просветитель». Так, удалось обсудить итоги голосования жюри по коротким спискам с Дмитрием Зиминым. Не буду писать, как он прокомментировал эти итоги, к тому же он очень ценит независимость жюри. Замечу лишь, что в следующем году, в год 10-летия премии, он пообещал некие сюрпризы в организации премии.

В свою очередь, член жюри премии Евгений Бунимович сказал, что каждая из книг в списке финалистов хороша, а вот суммарные списки, может быть, у кого-то и вызывают критику. Он призывал коллег по жюри посмотреть на итоговый результат, а не только на отдельные книги, но что получилось, то получилось. По его словам, новому жюри еще предстоит сработаться и научиться слушать друг друга. 

На встречу трех мушкетеров попала и режиссер Алла Сурикова. 

На вечеринке я не узнала Платона Лебедева. Увидела знакомое лицо, но не могла вспомнить имени. А он беседовал со Стасом Наминым и Юрием Ростом, а потом отошел. Я к ним: «Подскажите, пожалуйста, имя мужчины, который с вами рядом стоял». Они: «Это коллега Васильева по Большому театру». Я: «Да ладно шутить».

Потом он опять к ним подошел, и я опять: «Простите, я так хорошо знаю ваше лицо, но не могу вспомнить имя». Рост и Намин возмутились: «Девушка, ну нельзя так знакомиться с мужчинами!» - «Но я же потом буду весь вечер думать, кого я видела. Вот вы – Юрий Рост, а вы – Стас Намин, а вашего собеседника я не знаю». Они присмирели, но так и не сказали, что это Лебедев, что-то опять придумав про балет. И только увидев фото Лебедева на сайте «Эха», я наконец поняла, кто это был. 

Фото с сайта "Эха": Платон Лебедев (слева), Стас Намин и Алексей Венедиктов

Поэт Лев Рубинштейн и мозговед Андрей Бильжо

Кроме Валерия Борщева и Сергея Ковалева "яблочников" я не заметила. 

От соблазна постоять у баннера и сфотографироваться я не удержалась. С Днем рождения, "Эхо Москвы"! Удачи и поменьше псевдонаучной рекламы! 

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