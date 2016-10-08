Взаимоотношения Москвы и Вашингтона становятся все хуже. Министерство внутренней безопасности США и Управление национальной разведки в совместном заявлении обвинили российские власти в организации хакерских атак на американские политические ресурсы, включая компьютерные сети Демократической партии. Это заявление можно расценивать как новый виток в дипломатической конфронтации между двумя странами. Ранее госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия России в Сирии как возможные военные преступления.

Заявление обоих ведомств было опубликовано в связи с появлением на сайтах DCLeaks и WikiLeaks электронной переписки американских политиков. Ответственность за взлом серверов Демократической партии взял на себя хакер с ником Gucifer 2.0. Было украдено 19 тысяч писем демократов, в том числе касающихся предвыборной кампании кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В правительстве США считают, что эти атаки были организованы с целью повлиять на электоральный процесс. «Мы уверены, учитывая масштаб и сложность этих атак, что санкционировать эти действия могли только высшие российские государственные лица», — говорится в заявлении.

Ранее представители Демократической партии также обвинили российские спецслужбы в кибератаке на свои ресурсы. Следы привели к двум группировкам — Fancy Bear и Cozy Bear. Они считаются связанными с российскими властями. По данным американской разведки, хакеры в интересах иностранных государств, следят за кандидатами в президенты как от демократов, так и от республиканцев, пишет BBC. Россию в причастности к этой слежке официально не обвиняли.

Председатель избирательной кампании Клинтон Джон Подеста заявил, что его переписка была взломана «русскими», чтобы подыграть Трампу, при этом Подеста замечает, что у него нет времени для выяснения, какая часть документов настоящая, а какая - фальшивая. Более двух тысяч электронных сообщений, подаваемых как переписка Подесты, была опубликована на WikiLeaks. Содержание писем в основном сводится к вопросам ядерной энергетики и публикациям в СМИ о фонде Клинтон, куда якобы делали пожертвования лица, связанные с горнодобывающей и ядерной отраслями. На WikiLeaks также были опубликованы расшифровки закрытых выступлений Клинтон перед топовыми банкирами США.

Председатель подкомитета по кибербезопасности Сената США Кори Гарднер пообещал подготовить законопроект о введении санкций против России за кибератаки. Белый дом в случае принятия документа будет обязан провести расследование взломов. По словам Гарднера, хакерские атаки со стороны России стали возможны, поскольку администрация президента Барака Обамы «не принимает всерьез угрозу».

Сенатор добавил, что вмешательство России угрожает политическому процессу в США, что, по его мнению, может быть только «верхушкой айсберга»: «Крайне важно, чтобы поведение России встретилось с силой в форме агрессивных санкций, чтобы показать миру, что мы не потерпим киберпреступлений».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что обвинения американских чиновников — «это какая-то ерунда». «На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ)», — сказал Песков.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков отверг причастность российских спецслужб к хакерским атакам на американские политические структуры. По его словам, столь серьезные заявления американских политиков не подкреплены доказательствами. Рябков заявляет, что связь России с кибератаками постулируют «те, кто сейчас в Вашингтоне выполняет очевидный политический заказ, продолжая нагнетать беспрецедентную антироссийскую истерию».