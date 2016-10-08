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08 октября 2016, 13:11
Сирия
Глеб Корепанов

Проекты перемирия в Сирии

Заседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН

Сегодня, 8 октября, в Совете безопасности ООН состоится голосование по проекту резолюции о прекращении боев в сирийском Алеппо, представленному Францией. Этот документ предполагает создание бесполетной зоны над городом и его окрестностями, а также обеспечение поставок гуманитарной помощи. Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, нельзя допустить уничтожения Алеппо к Рождеству. Французский проект также предлагает создать базу для возможности контроля над перемирием со стороны ООН.

Накануне голосования Москва внесла в Совбез ООН альтернативный проект резолюции по Сирии. ТАСС со ссылкой на постоянное представительство России при ООН сообщили, что российский проект резолюции будет рассмотрен после голосования по французскому проекту резолюции. Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.

Проект резолюции, составленный Москвой, поддерживает предложение посланника генсека ООН по Сирии Стеффана де Мистуры вывести из восточной части Алеппо, контролируемой повстанцами, представителей запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Также российские дипломаты попросили генсека ООН Пан Ги Муна представить Совбезу «детальный план реализации» этого процесса с участием «заинтересованных сторон». Документ также призывает все стороны выполнять условия российско-американской договоренности, достигнутые 9 сентября.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин дал понять, что собирается наложить вето на проект резолюции французов. «Это не тот вариант резолюции, который следует принимать. У меня есть подозрение, что реальным мотивом является провоцирование вето со стороны России», — сказал Чуркин.

В рамках сирийского конфликта Москва и Вашингтон продолжают обмениваться неприятными уколами, крепче затягивая петлю противоречий, мешающих установления перемирия. Госсекретарь США Джон Керри потребовал провести расследование действий России в Сирии - не являются ли они военными преступлениями. «Россия и (сирийский) режим должны не просто объяснить миру, почему они продолжают бомбить больницы и медучреждения, женщин и детей», — сказал Керри в Вашингтоне перед встречей с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро. Госсекретарь, в частности, возложил на официальный Дамаск ответственность за бомбардировку одной немногих уцелевших больниц в Алеппо. В результате атаки, предположительно, погибли 20 человек и 100 получили ранения.

Международная организация «Врачи без границ» подсчитала, что с июля этого года по восьми больницам на востоке Алеппо было нанесено не менее 23 ударов. Главная травматологическая больница, расположенная в этой части города, в начале октября из-за сильных разрушений была вынуждена прекратить работу. По данным организации, за последние две недели в Алеппо было официально зарегистрировано 377 погибших. Город, в котором остаются 250 тысяч мирных жителей, находится в тяжелейшей гуманитарной ситуации. Этому, в том числе, способствуют целенаправленные атаки на водонапорные башни, в результате чего у местных жителей нет доступа к безопасной питьевой воде. В городе нехватка топлива и основных товаров, необходимых для жизни и работы врачей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Дождю» заявила, что своим заявлением Керри пытается отвлечь внимание от срыва российско-американского соглашения о перемирии в Сирии. Москва считает, что Вашингтон повинен в срыве перемирия. «Американская сторона просто не смогла выполнить соглашения о перемирии. Они сами сказали нам, что у них не рычагов давления на оппозицию», — сказала Захарова.

По ее словам, заявление Керри является пропагандой, «и за этой терминологией стоят очень серьезные юридические последствия»: «Если речь заходит о военных преступлениях, американские представители должны начать с Ирака. А потом перейти на Ливию, обязательно на Йемен — разобраться, что там. Я хочу сказать, что такими словами жонглировать очень опасно, потому что за плечами американских представителей стоят действительно военные преступления». 

Представители антитеррористической коалиции, в свою очередь, обвиняют в срыве соглашения сирийский режим и Россию, которой, по и мнению, не удается заставить его соблюдать достигнутые договоренности.

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