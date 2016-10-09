Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии завершает подсчет голосов по итогам выборов в национальный парламент. По предварительным данным, победу одержала правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» (ГМ). После обработки данных с 99,41% избирательных участков известно, что за нее проголосовали 48,61% избирателей. «Единое национальное движение» (ЕНД) бывшего президента Михаила Саакашвили — главная оппозиционная партия — пока набирает 27,04% голосов. На грани преодоления пятипроцентного барьера «Альянс патриотов» (4,99%). Далее следуют «Свободные демократы» (4,59%) Ираклия Аласания, Демократическая Грузия Нино Бурджанадзе (3,55%), Государство для народа (3,45%), Лейбористская партия (3,12%), Республиканская партия (1,55%) и др.

Парламентские выборы в Грузии проходят по смешанной системе. 77 из 150 депутатов избираются по партийным спискам по пропорциональной системе. За остальные 73 места в одномандатных округах по мажоритарной системе спорили 816 депутатов. Для победы в первом туре одномандатник должен набрать 50% голосов плюс один голос. По данным ЦИК, этот барьер не был преодолен в 50 - 53 одномандатных округах. Вторые туры выборов пройдут в частности в Тбилиси, Батуми и в восьми регионах страны. Не прошла в первом туре супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс, которая баллотируется в мажоритарном округе в Зугдуди.

В целом выборы прошли при не очень высокой электоральной активности. По предварительным данным, в них приняли участие 51,63% избирателей. В 2012 году явка превышала 60%. «Политическая элита Грузии во многом дискредитировала себя, и люди в ней разочаровались», — заявил «Коммерсанту» политаналитик Давид Авалишвили.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил, что день выборов (8 сентября) прошел спокойно, как и предвыборная кампания, за исключением нескольких случаев нарушений, зафиксированных во время подсчета голосов. Он попросили соответствующие структуры отреагировать на эти инциденты.

«Все вместе, мы не пожалеем сил для того, чтобы парламентские выборы вошли в историю Грузии, как одни из выборов, проведенных с высоким качеством и стандартом», — сказал президент. Он также призвал граждан Грузии активно участвовать во втором туре выборов.

В неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» отметили ухудшение качества выборов по сравнению с президентскими выборами 2013 года, несмотря на то, что процесс голосования «в основном проходил в мирной обстановке». От «Молодых юристов» на избирательных участках в девяти регионах работали более 500 наблюдателей.

По словам председателя организации Анны Нацвлишвили, этап подсчета голосов и подведения итогов, в отличие от процесса голосования, сопровождался серьезными нарушениями, в том числе, насильственными действиями. «Были зафиксированы отдельные случаи вторжения на участки, что повлияло на результаты выборов и нанесло значительный ущерб общей картине дня голосования. В конкретных случаях из-за тяжелых нарушений, в том числе, насильственного фона, результаты участков встали под вопрос и на этих конкретных участках результаты голосования должны быть аннулированы», — сказала Нацвлишивли.

По факту нарушений правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела. Как пишут грузинские СМИ, самый вопиющий случай произошел на избирательном участке в селе Джихашкари Зугдидского района. Туда ворвались сторонники партии «Грузинская мечта», сломали урну для бюллетеней, разбили стекла и избили международного наблюдателя.

На пресс-конференции в Тбилиси представители международных организаций, наблюдавших за выборами, высоко оценили процесс голосования. Руководитель миссии наблюдателей Европарламента Ана Гомеш считает, что выборы в парламент Грузии были «профессионально организованы и очень конкурентными». Глава делегации Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что выборы в Грузии прошли демократично и в конкурентной среде, хотя и не без нарушений.

Долгосрочная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ также признала, чтобы выборы прошли в конкурентной и хорошо организованной обстановке. «Вместе с тем эти случаи насилия не поставили под вопрос выборы, которые были позитивными», — сказал руководитель миссии Хосе Игнасчио Амор.

Делегация ПАСЕ отказалась предоставить итоги своих наблюдений до проведения второго тура. Глава делегации Эммануэль Зингерс отметил, что в предвыборный период были зафиксированы «неприемлемые действия отдельных групп в отношении кандидатов». В частности, наблюдателями были выявлены случаи слежки и публикации в интернете записи телефонных разговоров.