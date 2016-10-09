Когда родная редакция стала настойчиво просить меня написать о диссертации Мединского, то я столь же упорно отбивалась. Для меня эта просьба была сродни поручению Пушкину подготовить отчет о саранче. По легенде поэт взял и написал в отчете: «Саранча летела, летела и села. Села, всё съела и опять улетела!». Зачем писать о плохом министре с его еще более плохой диссертацией, которого к тому же поддерживает всегда учитывающее политический контекст руководство ВАК и Минобрнауки? Кажется, что всё и так всем понятно.

Свои опасения по поводу казуса Мединского выразил и профессор Университета Кюсю (Фукуока, Япония) Сергей Голунов.

Впрочем, Сергей, узнав о том, какие манипуляции руководство ВАКа , произвело с диссертационным делом министра (об этом читайте далее), написал еще один пост:

При том, что к перспективе лишения степени Мединского за "ненаучность" я отношусь неоднозначно, подобные манипуляции мне определенно противны. Впрочем, все это подтверждает давно отмеченную мной закономерность: в нынешних российских политических реалиях действующий министр (так же как и губернатор) не может быть лишен степени ни при каких обстоятельствах.

Я попросила Ивана Бабицкого, одного из активистов проекта «Диссернет», получившего Ph.D. во Флорентийском университете (Италия), объяснить мне, зачем он, талантливый филолог, тратит на этого человека и его диссертацию свое время (с ЗоЛУСом – Заявлением в МОН о лишении ученой степени от 25 апреля 2016 года, подготовленным И.В. Бабицким, а также докторами истор. наук В.Н. Козляковым и К.Ю. Ерусалимским можно ознакомиться на сайте Диссернета):

- Иван, подскажи, пожалуйста, а были попытки лишить Мединского степени из-за плагиата или нет?

- Нет. В этой диссертации некорректные заимствования составляют два абзаца, хотя в нашем заявлении этот пункт есть, т.к. один из этих абзацев В. Мединский вынес на защиту в качестве «авторской концепции». А по другим его диссертациям (кандидатской и докторской по политическим наукам) срок давности уже прошел.

- То есть у министра Мединского две докторские: в одной содержится "CopyPaste" (более, чем 30 страниц), но вышел срок давности, а другая – ненаучная белиберда, да?

- Да.

- А почему ты занялся этим делом? Не жалко времени, или для тебя это очень важно?

- Занялся, потому что с одной стороны – имею опыт в оспаривании присуждения степеней и могу рассчитывать на организационную поддержку «Диссернета». С другой, то, чем я занимаюсь, достаточно близко к теме той «диссертации«, и я могу в полной мере оценить её уровень. Я и профессиональных историков подбил взяться за это дело, они давно всё понимали про эту работу, но не не знали, как правильно инициировать процедуру. Почти все гуманитарии могут её оценить, не только историки, но я всё же знаю предмет лучше, чем многие.

- А какая у тебя личная мотивация? Ведь плохих диссертаций много. Что было главным импульсом заняться именно этой?

- ТАКИХ плохих не припомню. Более того, это не просто плохой диссер, это безграмотный памфлет без малейших признаков научности. Для меня это – проблема лженауки в новом ракурсе.

- У проф. Сергея Голунова есть опасение, что если, допустим, Мединского лишат ученой степени за плохую диссертацию, то тут же откроется ящик Пандоры и начнут лишать степеней уже людей, кому-то неугодных. Ты бы как это прокомментировал?

- А за что здесь комментировать? Если это произойдет, значит, произойдет. Это вообще странная постановка вопроса. Никто же не считает, что, например, нельзя увольнять людей за профнепригодность, потому что завтра этим кто-то воспользуется, чтобы под предлогом профнепригодности увольнять инакомыслящих.

- Я так понимаю, Сахарова и Березовского не лишили звания членов РАН, хотя в разное время это кому-то очень хотелось.

- Это совсем другое дело. Но если под видом докторской защищена ахинея, то это подрывает стандарты научности в данной области знаний.

- Переформулирую: если людей вдруг начнут лишать ученой степени по политическим соображениям? Извини, я выступаю как адвокат дьявола.

- Если бы эти опасения высказывались просто по поводу лишения степени за плохие диссертации, в этом ещё был бы какой-то смысл. А тут просто антинаучный бред. Этак можно завтра академику Фоменко докторскую по истории присудить.

- То есть для Вас творения Фоменко и Мединского на одном уровне научности?

- В несколько разном смысле. Псевдоисторические труды Фоменко – это просто, на мой взгляд, безумие, а диссертация Мединского – школьное сочинение о любви к Родине на 450 страниц под видом науки.

- И что вы будете делать теперь после того, как ВАК отозвал это диссертационное дело из УрФУ? Остались ли какие-то средства борьбы?

- Только общественное мнение и выступления научного сообщества. Мы не знаем, сколько участников этого дела готовы портить себе репутацию ради сохранения степени Мединского.

- Ага, а формальных механизмов нет? Члены Президиума ВАК могут что-то сделать?

- В принципе, могут.

- То есть вы обратитесь к членам Президиума ВАК с просьбой? Какой? Рассмотреть диссертацию на заседании Президиума?

- Нет, МЫ к ним не будем обращаться, мы – участники процесса. А как поведет себя научное сообщество – увидим.

Такую красноречивый фрагмент из диссертации Мединского Иван Бабицкий опубликовал в своем Фейсбуке.

Рассмотрение диссертации Мединского должно было состояться на Диссертационном совете в Уральском федеральном университете. Татьяна Круглова, профессор кафедры эстетики, этики, истории и теории культуры УрФУ, наблюдавшая за обсуждением дела Мединского по трансляции, написала в своем Фейсбуке следующее.

В своих комментариях от 4 октября, в день несостоявшегося обсуждения, Круглова заметила, что итог обсуждения диссертации, если бы оно состоялось в УрФУ, был бы не в пользу министра. «…Без всякого давления и "сговора" их коллективное мнение было бы отрицательным. Другое дело, что вряд ли единогласным, но ведь это нормально».

Сам министр атаку на свою ученую степень отреагировал в комментарии Интерфаксу так: «Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные – буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена. Я говорю в отрыве от себя».

Вполне естественно, что в защиту Мединского высказался Василий Жуков, который, как считается, и помог в 2011 году, Мединскому защитить его докторскую диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» в Российском государственном социальном университете. Василий Жуков – бывший ректор и президент РГСУ. В то время, когда он руководил этим университетом, РГСУ прославился как фабрика фальшивых диссертаций. Он пишет:

«С научной точки зрения бред, сочиненный тремя мыслителями, не интересен: депутат Госдумы В.Р. Мединский защищал докторскую диссертацию в июне 2011 года, продемонстрировав высокую культуру научного исследования, ответил на два десятка серьезных вопросов, доказал свою научную состоятельность и в декабре 2011 года заслуженно стал доктором исторических наук, прибавив эту степень к уже имевшейся – доктор политических наук. ...В качестве министра культуры В.Р. Мединский не только продолжил научные исследования, но и создал новое направление в разработке и реализации исторической политики: он – родоначальник прикладной истории (по аналогии с прикладной математикой, физикой, генетикой и т.д.). В.Р. Мединский создал Военно-историческое общество, занялся реконструкцией исторических событий, вовлек в эту работу десятки тысяч людей самых разных возрастов, воззрений и конфессий».

Как раз на взаимосвязь Военно-исторического общества и диссертации Мединского обратил внимание в своем Фейсбуке социолог и искусствовед Анатолий Голубовский.

Руководство ВАК ранее сохраняло внешнюю объективность, но потом неожиданно начало делать странные вещи. Сначала оно вместе с Мединским попросило не рассматривать это дело 4 октября на заседании Диссертационного совета в Уральском федеральном университете, так как министр находился в командировке в Казахстане. В течение двух месяцев должно было состояться новое заседание диссовета. Но затем, вместо того, чтобы дождаться рассмотрения диссертации историками из УрФУ, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) дело отозвала. Изящная двухходовка.

Свое решение глава ВАК Владимир Филиппов объяснил так: «Дело в том, что в пункте 70 положения о присуждении ученых степеней, которое утверждено правительством Российской Федерации, истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете». Он уточнил, что срок рассмотрения истек еще 17 сентября 2016 года. Теперь ВАК должен снова направить дело в один из диссертационных советов по истории. Что-то заставляет предполагать, что коллеги по УрФУ это дело больше рассматривать не будут.

На решение руководства ВАКа отозвать дело Мединского из диссертационного совета УрФУ Татьяна Круглова отреагировала так:

За этим постом последовали следующие комментарии:

- Их время-что хотят, то и делают. Надо сопротивляться. Дело вполне конкретное, трудное из-за должности. Но это дело чести и,конечно, смелости.

- Возмутительное поведение ВАК!

- Правильное решение ВАК, нечего устраивать цирк из Диссертационного Совета.

- Почему цирк? Они имеют право как присуждать, так и отзывать степень. А вот то, что им не дают реализовать свои функции - это цирк.

- Близость к власти освобождает людей от совести и порядочности.

- К циркачу-манипулятору Мединскому у вас претензий нет?

- А чему вы удивляетесь? ВАК это уже не ВАК, а так...

Интересно, что думают глава ВАК Владимир Филиппов и Главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер о репутации своей организации, которую они создают такими манипуляциями с диссертационным делом Мединского?

Физик и один из главных спикеров Диссернета Андрей Заякин отреагировал на шаги ВАКа так: «Филиппов нарушил закон. Да, Положение требует от Совета рассмотреть ЗоЛУС в двухмесячный срок. Но то же Положение не предписывает Минобру забирать ЗоЛУС назад, если Совет не соблюл срок. Нет такой нормы – "вернуть заявление в Минобр, если Совет не уложился". Совет может получить от Минобрнауки реприманд и т.п. за нарушение сроков рассмотрения, но возврат заявления о лишении в Минобрнауки, покуда совет функционирует – незаконен.

Почему Минобрнауки не может инициировать возврат по своей воле? Да потому, что Минобрнауки – это не ООО "Диссертация под ключ". Это публично-правовой актор. Он может делать только то, что прописано в его НПА. Возврат заявления не предусмотрен НПА – значит, не имеют права. Они отработали эту технологию на ректоре Московского политехнического университета Николаенко летом нынешнего года. Тогда мы не стали заморачиваться, но сейчас я вижу, что это самая удобная схема для спасения жуликов, какую в Минобрнауки придумали за все эти годы».

По мнению Сергея Пархоменко, автора ярких комментариев о казусе Мединского и одного из соучредителей Диссернета, дальнейшее развитие событий может выглядеть так.

P.S. Те члены Президиума ВАК, с которыми удалось пообщаться, пока воздержались от публичных комментариев. Они лишь отметили, что процедура лишения степени не предусматривает рассмотрения вопроса на Президиуме, и если кто-то и «поднимет» этот вопрос, то тот будет немедленно «положен» на место. Вместе с тем, они понимают, что вся эта история имела много странностей с процедурой, в результате которой на всех, причастных к ВАКу, ложится дурной отпечаток. И это не может не волновать тех, для кого репутация – не пустые слова, и они подумают, что можно сделать. Коллеги считают, что научное сообщество может предпринять много разных формальных и неформальных шагов. «Полит.ру» будет следить за развитием событий.