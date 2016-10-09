Новая метла по-новому метет

Новое назначение на руководящий пост в Госдуме – руководить думским аппаратом будет Сергей Поспелов, который на этой неделе покинул пост главы Росмолодежи с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Сообщения о грядущем назначении Поспелова появились в СМИ за два дня до официального объявления. Собеседники РБК отмечали, что переход Поспелова в Думу выглядит «логично», поскольку он входит в круг лиц, близких к новому спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину, а прежний руководитель аппарата Госдумы Джахан Поллыева фактически оставила эту должность вслед с прежним спикером Сергеем Нарышкиным, вслед за которым пришла в Думу в январе 2012 года.

9 октября на официальном сайте Госдумы появилось сообщение, что Поспелов назначен первым заместителем руководителя аппарата Государственной Думы Российской Федерации, и.о. руководителя аппарата.

Поспелов активно занялся общественно-политической работой в начале 200-х, в качестве члена организации «Молодежное Единство». В 2012 году его избрали руководителем московского городского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», через полтора года Поспелов занял кресло сопредседателя координационного совета организации.

Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Поспелов стал в марте 2014 года. Его предшественник, Сергей Белоконев, покинул ведомство вскоре после коррупционного скандала: глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов обратился в СКР, Генпрокуратуру, Счетную палату и МВД с просьбой проверить сообщения о хищениях и вымогательстве в Росмолодежи. Белоконев обвинения отвергал и даже подал в суд на ряд СМИ за публикации об откатах, которые сотрудники Росмолодежи якобы требовали с компаний, с которыми ведомство заключало госконтракты. Тем не менее, в отставку Белоконев ушел по собственному желанию.

В новой должности Поспелов будет курировать деятельность аппаратов комитетов. Ему предстоит заниматься «серьезным блоком обеспечения законотворческой деятельности», отмечает глава Фонда развития гражданского общества (ФорГО) Константин Костин. Источник в Думе рассказал «Коммерсанту», что Поспелов заменит на Охотном ряду Михаила Копейкина, который курировал в том числе финансовые и правовые вопросы.

Назначение Поспелова и.о. руководителя думского аппарата при Володине считает и «Давыдов.Индекс», связывая это с тем, что новый спикер намерен усилить политическое значение парламента. «Володин не просто председатель ГД — сохраняет влияние в «Единой России» через Госдуму могут проходить многие политические вопросы, по крайней мере пока новый первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко не перехватит инициативу», – считает политолог Николай Миронов.

В качестве подтверждения этого тезиса приводятся сообщения о назначении на ключевые посты в думских комитетах Петра Толстого, Леонида Левина, Елены Ямпольский – депутатов, которых называют членами «пула Володина».