В конце сентября в итальянском городе Больцано прошла научная конференция, посвященная 25-летию с момента обнаружения в альпийском леднике мумии древнего человека, известного теперь под именем Эци. Среди представленных на ней докладов было выступление группы исследователей, реконструировавших голос Эци.

Напомним, что тело было найдено в сентябре 1991 года альпинистами в одном из ледников на границе Италии и Австрии. Как установили ученые, найденный человек жил около 5300 лет назад. «Ледяной человек» Эци, получивший имя по названию долины Эцталь, близ которой он был найден, жил приблизительно 5300 лет назад. Благодаря высокой сохранности его останков ученым за прошедшие годы удалось узнать немало о его происхождении, состоянии здоровья, условиях жизни и обстоятельствах гибели.

Сейчас тело Эци хранится в Музее археологии Южного Тироля в Больцано, а его изучением заняты ученые из находящегося там Института мумий и ледяного человека (L'Istituto per le mummie e l'Iceman) в итальянском городе Больцано. Как мумифицированное тело, так и находившиеся у Эци вещи и одежда за прошедшие 25 лет подверглись всестороннему исследованию и позволили ученым узнать много нового о жизни в Европе в эпоху халколита. Только из исследований последнего года можно вспомнить работу ученых из Италии и Ирландии, выделивших митохондриальную ДНК из кожи и меха животных в одежде Эци, чтобы определить видовую принадлежность и происхождение. Или другое генетическое исследование, объектом которого стал геном бактерий Helicobacter pylori, обитавших в пищеварительной системе ледяного человека. В январе был опубликован анализ митохондриальной ДНК самого Эци, показавший, что она относится к гаплогруппе K1f, которая, видимо, у современного населения исчезла, следовательно у Эци не осталось родственников по материнской линии (по отцовской – остались).

В состав команды медиков, решивших узнать, как звучал голос Эци, вошли Роландо Фустос (Rolando Füstös) – заведующий отделением оториноларингологии больницы Сан-Маурицио в Больцано, Франческо Аванзини (Francesco Avanzini) – оториноларинголог и фониатр из той же больницы, Пьеро Кози (Piero Cosi) из Института когнитивных науки и технологии в Падуе, Андреа Санди (Andrea Sandi) из биоинженерной компании Sintac и другие.

Голос человека с точки зрения акустики представляет собой сумму нескольких синусоидальных колебаний – гармоник. Частота основного тона – это та из этих гармоник, которая определяется частотой колебания голосовых связок. От частоты основного тона зависит восприятие голоса слушающим: тенор это или же бас. Частота основного тона может меняться, выражая, например, интонацию, логические ударения, но все-таки у каждого человека есть наиболее удобный для него частотный режим голосовых связок – базовая частота основного тона. Для взрослых мужчин среднее значение этой базовой частоты – 130 герц, для женщин – 260 герц. Анатомически она определяется длиной голосовых связок, расположенных в гортани. На индивидуальные особенности голоса влияет также форма черпаловидных хрящей гортани, движения которых сближают и раздвигают голосовые связки во время речи. На тембр голоса влияет форма и размер участков речевого тракта, расположенных над гортанью: глотки, ротовой полости и околоносовых пазух. Каждая из этих полостей создает свой резонанс, усиливая определенные частоты.

Для определения, как звучал голос Эци, надо было установить точные форму и размеры всех речевых органов, начиная от собственно гортани и голосовых связок. Для этого была применена компьютерная томография. При этом ученым пришлось решить ряд проблем. Поза, в которой умер Эци, с плечом левой руки, лежащим поперек шеи, была не самой удобной для исследования его гортани. К тому же, у Эци имелись травмы, в частности была смещена подъязычная кость. В такой ситуации лучше было бы использовать магнитно-резонансную томографию, которая дала бы куда больше данных, но состояние останков Эци не позволяет это сделать.

Голова и шея Эци

При помощи специального программного обеспечения ученые реконструировали точную форму всех шейных позвонков Эци и изначальное положение подъязычной кости. Это позволило им установить форму и размеры гортани и голосовых связок. Также они измерили объем и форму ротовой полости.

Реконструкция положения шейных позвонков, гортани и подъязычной кости по данным томографии

Роландо Фустос предупреждает, что далеко не все факторы, влияющие на голос, оказалось возможным установить. Например, у ученых нет информации о плотности и напряженности голосовых связок Эци. Но их размер, а также форма гортани и ротовой полости дают, по мнению ученого, сравнительно точное приближение к реальному звучанию. Исследователи рассчитали частоту основного тона у Эци, а также попытались установить тембровые особенности голоса, исходя из размеров и формы ротовой полости.

В результате оказалось, что частота основного тона у него лежала в пределах от между 100 до 150 герц, то есть была довольно обычной и для современных мужчин. А вот тембр голоса Эци оказался несколько хриплым, похожим на голос старого курильщика, хотя Эци жил за тысячи лет до того, как в Европе появился табак.

Команда исследователей опубликовала аудиозапись, на которой голосом Эци произносятся гласные звуки.