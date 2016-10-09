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09 октября 2016, 13:17
Сирия Совбез ООН
Антон Быков

Дипломатический паралич

Совет безопасности ООН
Совет безопасности ООН
Wikimedia Commons

Как и ожидалось, Совет безопасности ООН не принял ни франко-испанский, ни российский проект резолюции о прекращении огня в сирийском Алеппо. Сейчас город фактически разделен на две части. Западные районы контролирует правительственная армия, восточные районы — повстанцы. Около 250 тысяч мирных жителей, проживающих на востоке Алеппо, страдают от ежедневных бомбардировок. Целями авианалетов зачастую становятся гражданские объекты, в том числе, больницы и водонапорные башни. Часть города находится в осаде, поэтому доставить туда гуманитарный груз практически невозможно. По последним данным, сирийская армия с севера вплотную подошла к восточным районам. Если Совбез ООН не преодолеет дипломатический паралич, то в ближайшее время может начаться решающая битва за Алеппо, последствия которой будут гораздо трагичней. Но даже при нынешней интенсивности бомбардировок, восточная сторона города будет полностью разрушена к декабрю.

Проект резолюции по новому режиму прекращения огня в Сирии, подготовленный Францией и Испанией, получил в поддержку 11 стран, но Россия наложила вето на документ. Против проголосовала также Венесуэла. Еще два члена Совбеза ООН — Ангола и Китай — воздержались. Французской-испанский проект предлагал установить бесполетную зону над Алеппо и строгий режим прекращения огня, а также организовать поставки гуманитарной помощи, в которой критически нуждаются жители города.

Франция внесла свой проект в Совбез в начале октября, но Россия сразу высказалась о нем критически и подготовила альтернативный документ. Российский проект резолюции предполагает выполнение всеми сторонами конфликта достигнутых ранее договоренностей между Москвой и Вашингтоном, немедленное установление перемирия, создание условий для оказания гуманитарной помощи населению и вывод из восточной части Алеппо сил запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Кроме того, российские дипломаты на страницах проекта просили генерального секретаря ООН Пан Ги Муна представить Совбезу «детальный план реализации» процесса достижения перемирия «в сотрудничестве с заинтересованными сторонами». Какие-либо требования о прекращении авианалетов на восток Алеппо в этом документе отсутствуют.

Российский проект набрал на вчерашнем заседании Совбеза лишь четыре голоса. «За» проголосовали Россия, Китай, Египет и Венесуэла. Против проекта проголосовали девять членов Совбеза, в том числе, США Франция и Великобритания.  Ангола и Уругвай воздержались.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что российская инициатива провалилась потому, что она не предлагала немедленного прекращения воздушных бомбардировок Алеппо. Британский дипломат назвал проект резолюции, подготовленный в Москве, «циничной попыткой перевести внимание» с факта блокирования Россией французско-испанского документа, что «вновь лишило жителей Алеппо какой-либо надежды». «Это трюк, точно такой же, как и пустая приверженность России политическому процессу в Сирии», — сказал Райкрофт.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин расценил заявление британского дипломата как продолжение «провокационной риторики», к которой, по его словам, регулярно прибегают Великобритания и США. В ответ на слова Райкрофта российский дипломат предложил Лондону прекратить «поддерживать разный сброд по всему миру» — террористов, экстремистов и «прочих любителей раскачать ситуацию». «Прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое», — сказал Чуркин.

Официальная Москва считает, что текст проекта резолюции, предложенный Францией и Испанией, грубо искажает реальное положение дел, носит политизированный, несбалансированный и однобокий характер. Эта позиция изложена на странице МИД России в Facebook. Российская сторона уверяет, что документ был разработан «при потакании Вашингтона сразу после отказа США от выполнения российско-американских договоренностей» (вообще-то, США не заявляли от отказе от договоренностей, они заявляли о приостановке взаимодействия в связи с срывом договрренностей).

«Вся вина за эскалацию напряженности в САР в проекте огульно возлагалась на власти страны. При этом делалась откровенная попытка, запретив полеты авиации в районе Алеппо, обеспечить прикрытие террористам "Джебхат ан-нусра" и слившимся с ними боевикам»,— говорится в сообщении МИДа.

Москва также заявляет, что гуманитарный кризис в Алеппо был спровоцирован искусственно, когда в августе и сентябре повстанцы отказались от предлагавшегося Россией формата пропуска в город гуманитарные конвоев и сокрушается, что во французском проекте об этом не говорится. На этапе обсуждения российская делегация предлагала поправки, которые, по ее мнению, должны были придать проекту большую объективность. Россия настаивала на закреплении «ключевого» тезиса о необходимости размежевания «умеренной» оппозиции и террористов.

Но, как говорится в сообщении МИДа, соавторы французского проекта «не смогли проявить политическую мудрость» и отказаться от своей инициативы в пользу «компромиссного проекта резолюции» предложенного Россией: «Переговорам, нацеленным на достижение позитивного практического результата, они предпочли ультиматум, громкую пиар-акцию, эксплуатирующую гуманитарную проблематику в конъюнктурных политических целях, далеких от реальных интересов народа Сирии».

Впрочем, судя по голосованию в Совбезе ООН, позиция Российского МИДа не находит заметной поддержки в международном сообществе.

Теперь Совбезу ООН придется искать новые пути выхода из сирийского кризиса. «Объединенные нации никогда не допустят, чтобы судьбой сирийского народа стал бесконечный военный конфликт», — заявлял ранее спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В Вашингтоне, впрочем, не питают иллюзий по поводу возможности восстановления российско-американского соглашения о перемирии, которое действовало всего неделю. Если войска Башара Асада не остановят наступление, Белый дом может пойти на реализацию плана Б, то есть на силовое вмешательство. Самый мягкий вариант плана Б предполагает поставки сирийской оппозиции современного оружия и обучение ее армии у американских инструкторов. В Белом доме по этому вопросу уже идут межведомственные консультации. 

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