Россия ведет переговоры с египетскими властями с целью получения в аренду военных объектов. «В ходе переговоров речь идет о 2019 годе — к этому времени, в том случае, если стороны договорятся, работа по восстановлению базы может быть закончена»,— сообщают «Известия», ссылаясь на источник во внешнеполитических кругах и источник, близкий к военному ведомству.

По сведениям «Известия», речь идет об использовании военной базы в египетском городе Сиди-Баррани на побережье Средиземного моря близ границы с Ливией. Там до 1972 года находилась советская военно-воздушная база.

«В случае согласия с условиями обеих сторон уже в 2019 году база может начать работу. Каир готов согласиться на ее аренду Москвой для решения первостепенных геополитических задач, отвечающих интересам и египетской стороны»,— цитирует газета внешнеполитический источник. По словам военного источника, России необходима военная база в североафриканском регионе для решения геополитических задач в условиях серьезной нестабильности региона.

Интересно, что крупнейший сосед Египта — Саудовская Аравия — не слишком довольна сотрудничеством Москвы и Каира.

Одновременно Министерство обороны официально заявило, что собирается создать в сирийском Тартусе базу Военно-морского флота. Сейчас в городе находится только пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Теперь же решено, что в Сирии база будет действовать на постоянной основе. Все документ готовы — соглашение между двумя странами уже одобрила Государственная Дума, вскоре свою санкцию даст и Совет Федерации.

ВМФ России в Средиземном море/ mil.ru

На заседании комитета по международным делам верхней палаты парламента заместитель министра обороны Николай Панков заверил, что степень готовности базы «достаточно высокая».

Ранее Панков заявил, что в Минобороны рассматривают возможность возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам, откуда российские военные ушли в 2002 году, во время первого президентского срока Владимира Путина. «Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему», — сказал Панков, отвечая на вопрос, планирует ли военное ведомство возвращаться на базы в таких странах, как Вьетнам и Куба.

Теперь же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал возможное размещение российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме с последними изменениями в международной обстановке и режиме международной безопасности.

База ВМФ Камрань (Вьетнам) / YouTube.com

«Международная обстановка — она не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы, поэтому, естественно, все страны, в соответствии со своими национальными интересами, оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, которое считают нужным», — сказал Песков. Но подробную информацию он предложил все-таки запросить в Министерстве обороны России.