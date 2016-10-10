Бюджет на 2017-19 годы проходит финальную стадию доработки — вскоре он будет вынесен на рассмотрение правительства и оттуда поступит в Государственную Думу. «Коммерсантъ» обращает внимание на то, что на финальную неделю подготовки бюджета правительство вышло с рядом поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по приоритетам расходов.

В соответствии с поручениями премьера «инаугурационные указы» президента Путина лишь на 30% будут выполняться из министерских бюджетов, 70% расходов указано искать в «иных средствах» федерального бюджета, то есть гарантии, что на них найдутся средства, правительство давать не собирается. Зато в бюджете защищены средства на работу проектного офиса правительства, поддержка инвалидов и госзадания университетам.

Заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. 7 октября 2016 года/ Фото: government.ru

Также интересно, что военным предлагается добровольно отказаться от денег для того, чтобы обеспечить финансирование 31 федерального проекта — это и строительство стадионов для чемпионату мира, и развитие лагеря «Артек» и даже защиты Великого Устюга от весенних паводков. Минфин хочет сокращать бюджет Минобороны на 6% в год ради этих целей.

По требованию Минэнерго из проекта Основных направлений налоговой политики (ОННП) изъяты положения, связанные с предлагаемыми Минфином сроками «завершения бюджетного маневра в нефтегазовой сфере» и снижены со 170 до 100 млрд рублей в год в 2018–2019 годах дополнительные изъятия из газового сектора.

В минувшую пятницу на заседании комиссии по бюджетным проектировкам было решено все-таки скорректировать прогноз социально-экономического развития (макропрогноз), который вызывал так много споров в финансово-экономическом блоке. Это подтвердил «Ведомостям» замминистра экономического развития Алексей Ведев.

В итоге МЭР согласилось с прогнозом Минфина по курсу рубля, и прогнозу ЦБ по инфляции, в результате чего в обновленном макропрогнозе увеличивается отток капитала, до 20 млрд долларов в 2017 году и 25 млрд в 2018–2019 гг.

При этом в Основные направления бюджетной политики (ОНБП) Минфин включил тезис, который, фактически, оправдывает рецессию 2014-16гг. «Структурная перестройка экономики после изменения относительных цен на практике всегда сопровождается снижением потенциального уровня выпуска». Заявляется, что прекратилось снижение доли занятости в торгуемых секторах впервые с 1998 года, прогнозируется переток операционной прибыли из нефтегаза в другие торгуемые сектора. Кроме того, Минфин оценил потенциал роста ВВП на ближайшие годы в среднем в 1,5%. В ОНБП впервые детально описаны предложения Минфина по будущему «бюджетному правилу», которое должно позволить справиться и с дефицитом, и с ростом долговой нагрузки.

В проекте ОНБП, по данным «Коммерсанта», Минфин дал свое предложение по общему решению проблемы сокращения реальных расходов ведомств в ближайшие три года — проект ОНБП предлагает сокращать бюджет Минобороны на 6% в год до 2019 года, перераспределяя средства на гражданские программы. Хотя конкретно этой формулировки в поручениях Дмитрия Медведева нет, тем не менее на этой неделе будут дополнительно прорабатываться вопросы перенаправления в ближайшие три года ресурсов из оборонной части бюджета на гражданские проекты и смежные проеуты (такие как развитие ГЛОНАСС, строительство линий связи в Калининградской области и на Курилах и т.д.).