В воскресенье прошли вторые президентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом (от республиканцев) и Хиллари Клинтон (от демократов). Комментаторы в СМИ делятся впечатлениями и высказывают мнения о том, кто «победил». Под победой, впрочем, могут пониматься разные вещи. Некоторые считают, что победа – это достижение поставленной цели. Для других победа – это абсолютные показатели популярности.

Вторые дебаты прошли так, как и должны были пройти, пишет The Economist. Семидесятилетний консерватор пытался запугать свою оппонентку, вороша старые обвинения против ее мужа Билла Клинтона. В отличие от того, что некоторые комментаторы предсказывали в связи с этими дебатами, отмечает автор, выступление Трампа не привело к его выбыванию из президентской гонки и, вероятно, не станет импульсом к разрушению Республиканской партии. Однако есть вероятность, что это событие создало микротрещину во всей американской республике.

Сложившейся на дебатах ситуации, комментирует автор, способствовали предшествующий скандал с обвинениями Трампа в сексуальном насилии, а также позиция некоторых видных республиканцев, в том числе сенатора Джона Маккейна, которые демонстративно отказались поддерживать его кандидатуру. Дебаты представляли собой практически непрерывный обмен оскорблениями. Клинтон выразила радость по поводу того, что Трамп с его темпераментом не занимает важных позиций в суде. Трамп в ответ на эту реплику сказал, что она радуется, потому что иначе она была бы в тюрьме.

«Если бы такая перепалка имела место в какой-нибудь другой стране, - пишет автор, - американские дипломаты раскритиковали бы ее. Это следует расценивать как наиболее важный момент того вечера и одновременно наиболее позорный: это было нарушение демократического принципа, который проводит границу между свободным и авторитарным режимами».

Вторые дебаты кандидатов в президенты США. Кадр видеозаписи

Если ситуация Трампа к началу вторых дебатов была очень неприятной, то положение Клинтон было щекотливым. «Дискутировать с ним в таком настроении, - отметил автор, - это примерно как вести переговоры с российским министром иностранных дел». Автор объясняет это сравнение с тем, что Трамп (наподобие умозрительного министра иностранных дел) забрасывал ее обвинениями и претензиями, и это привело к тому, что оба, вместо того чтобы вести политическую полемику, большую часть времени ругались.

В Guardian на вопрос о том, кто победил в дебатах, отвечают несколько экспертов. Один считает, что поведение Трампа можно сравнить с поведением раненого зверя, то есть он ведет себя в такой вызывающей манере, потому что фактически его шансы на победу минимальны, и он это понимает. Это симптоматично, и говорить о его победе не приходится. Еще один эксперт предполагает, что по итогам дебатов некоторые будут утверждать, что победил Трамп, просто потому что он громче кричал. А некоторые, наоборот, будут считать, что победила Клинтон, потому что она вела себя более сдержанно и выглядела более компетентной. Главными проигравшими на этих дебатах этот эксперт считает зрителей.

Данные последних опросов общественного мнения в США по версии The New York Times

Еще один эксперт в Guardian считает, что Трамп совершенно точно проиграл. Он выставил себя в смешном виде, и его попытки развлечь публику репликами про Билла Клинтона и ближневосточных террористов выглядели жалкими. Впрочем, этот же автор прямым текстом в том же комментарии агитирует за Клинтон, которая как раз способна спокойно справляться с такими шумными, но бессодержательными оппонентами.

Наконец, последний эксперт считает, что победил Трамп. Для него победа на этих дебатах была крайне важна после недавних скандалов и скромных результатов на предыдущих дебатах. Победа была необходима Трампу, чтобы можно было продолжать кампанию. Для Клинтон победа здесь не была настолько необходимой. Фактически ее роль свелась к тому, чтобы отражать его атаки. Она с этим справлялась, но на то, чтобы взять инициативу в свои руки, ее уже не хватало. Таким образом, результат этих дебатов сводится к тому, что Трамп обеспечил себе возможность продолжать гонку.

Прореспубликанский Wall Street Journal, который ведет очень сдержанную и косвенную, но вполне отчетливую агитацию за Трампа, тоже отмечает, что дебаты проходили на небывало низком уровне. У каждого из участников, объясняют авторы, была на этих дебатах своя миссия. Трампу нужно было остановить отток поддержки от своей кандидатуры, особенно со стороны партийных авторитетов. Клинтон нужно было воспользоваться случаем и поднять свою популярность. По итогам можно сказать, что так или иначе оба кандидата своих целей добились.