«Коммерсантъ» в статье «Из пушек жмут масло» пишет про то, что военных просят поделиться бюджетом на 2017–2019 годы с гражданскими ведомствами.

Безалкогольному пиву угрожает введение акцизов, утверждается в статье «Без градуса виноватые».

«Николаю Меркушкину вновь пообещали отставку», а «Ростеху» — Самарскую область.

«Ведомости» пишут: «РЖД готова к либерализации рынка локомотивной тяги». Но начинать реформу предлагается не раньше чем через пять лет.

«Как банк "Траст" шесть лет жил с дырой в капитале и почему не смог так жить дальше»: Его прежние владельцы пытаются доказать, что маскировка дыр была на благо банка и его клиентов.

«Минфин консервирует расходы бюджета на три года»: половина расходов – на оборону и социальную политику.

РБК в с статье «АСВ получит средства для зачистки» пишет, за счет чего пополнят Фонд страхования вкладов.

Как видео с Трампом взорвало избирательную кампанию, описывается в статье «Обыкновенный сексизм».

«Мегапродавец пересмотрел рынок»: ТВ-реклама подорожает на 15%.

«Известия» в статье «Египет предоставит России военную базу» утверждают, что Москва и Каир ведут переговоры по восстановлению военно-воздушной базы в Сиди-Баррани.

«Управляющие компании предлагают исключить из схемы оплаты за ЖКУ»: это поможет решить проблему с просрочкой оплаты за коммунальные услуги.

«Министры пересядут на Sukhoi Superjet»: в правительственном авиаотряде «Россия» начали использовать современный российский лайнер.

«Газета.ru» в статье «Хиллари, ты сядешь в тюрьму!» пишет про прошедшие дебаты в США: Клинтон обвинила Россию в бедах Сирии, Трамп пообещал посадить ее в тюрьму.

«Второй расцвет "Аль-Каиды"»: как «Аль-Каида» может отвоевать у «Исламского государства» титул главной террористической организации мира

В статье «Мертвый Понт» утверждается, что скоро Черное море может превратиться в ядовитое болото.

The Economist: «Дорога к Brexit'у. Британия направляется к "жесткому" Brexit'у» (The road to Brexit: Britain is heading for a hard Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй, по всей видимости, полна решимости увести Британию с единого европейского рынка.

«Барак Обама: Что дальше» (Barack Obama: The way ahead). Американский президент описывает четыре ключевых направления в экономической стратегии, с которыми придется разбираться следующему президенту.

Bloomberg: «Мэй хочет очаровать лидеров ЕС в условиях протеста против "жесткого" Brexit'а» (May Seeks to Charm EU Leaders Amid Opposition to Hard Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй начнет свое дипломатическое наступление в понедельник. На международном уровне и среди британской оппозиции растет беспокойство в связи с ее планами отделить Британию от ЕС по "жесткому" сценарию.

«Германия избежала теракта; полиция ищет выходца из Сирии» (Germany Escapes Bomb Attack; Police Search for Syrian National). Полиция в Германии разыскивает подозреваемого террориста. Ранее полиция, вероятно, предотвратила теракт, совершив рейд на квартиру и обнаружив там взрывчатые вещества.

The Wall Street Journal: «Трамп наносит ответный удар критикам из Республиканской партии» (Trump Pushes Back on GOP Critics). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал своих однопартийцев, которые отказываются поддерживать его кандидатуру.

«Более 140 человек погибли от авиаудара по участникам траурной церемонии в Йемене» (More Than 140 Dead After Airstrike Hits Yemen Funeral). По данным ООН, более 140 человек погибли и сотни ранены, после того как Саудовская Аравия нанесла авиаудар по Йемену. Для США это повод к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к военной кампании под предводительством их ближневосточных союзников.