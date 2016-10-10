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10 октября 2016, 08:38
алкоголь Великобритания госбюджет Дональд Трамп Йемен РЖД «Ростехнологии» Самарская область Сирия США Хиллари Клинтон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 10 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Из пушек жмут масло» пишет про то, что военных просят поделиться бюджетом на 2017–2019 годы с гражданскими ведомствами.

Безалкогольному пиву угрожает введение акцизов, утверждается в статье «Без градуса виноватые».

«Николаю Меркушкину вновь пообещали отставку», а «Ростеху» — Самарскую область.

«Ведомости» пишут: «РЖД готова к либерализации рынка локомотивной тяги». Но начинать реформу предлагается не раньше чем через пять лет.

«Как банк "Траст" шесть лет жил с дырой в капитале и почему не смог так жить дальше»: Его прежние владельцы пытаются доказать, что маскировка дыр была на благо банка и его клиентов.

«Минфин консервирует расходы бюджета на три года»: половина расходов – на оборону и социальную политику.

РБК в с статье «АСВ получит средства для зачистки» пишет, за счет чего пополнят Фонд страхования вкладов.

Как видео с Трампом взорвало избирательную кампанию, описывается в статье «Обыкновенный сексизм».

«Мегапродавец пересмотрел рынок»: ТВ-реклама подорожает на 15%.

«Известия» в статье «Египет предоставит России военную базу» утверждают, что Москва и Каир ведут переговоры по восстановлению военно-воздушной базы в Сиди-Баррани.

«Управляющие компании предлагают исключить из схемы оплаты за ЖКУ»: это поможет решить проблему с просрочкой оплаты за коммунальные услуги.

«Министры пересядут на Sukhoi Superjet»: в правительственном авиаотряде «Россия» начали использовать современный российский лайнер.

«Газета.ru» в статье «Хиллари, ты сядешь в тюрьму!» пишет про прошедшие дебаты в США: Клинтон обвинила Россию в бедах Сирии, Трамп пообещал посадить ее в тюрьму.

«Второй расцвет "Аль-Каиды"»: как «Аль-Каида» может отвоевать у «Исламского государства» титул главной террористической организации мира

В статье «Мертвый Понт» утверждается, что скоро Черное море может превратиться в ядовитое болото.

The Economist: «Дорога к Brexit'у. Британия направляется к "жесткому" Brexit'у» (The road to Brexit: Britain is heading for a hard Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй, по всей видимости, полна решимости увести Британию с единого европейского рынка.

«Барак Обама: Что дальше» (Barack Obama: The way ahead). Американский президент описывает четыре ключевых направления в экономической стратегии, с которыми придется разбираться следующему президенту.

Bloomberg: «Мэй хочет очаровать лидеров ЕС в условиях протеста против "жесткого" Brexit'а» (May Seeks to Charm EU Leaders Amid Opposition to Hard Brexit). Премьер-министр Британии Тереза Мэй начнет свое дипломатическое наступление в понедельник. На международном уровне и среди британской оппозиции растет беспокойство в связи с ее планами отделить Британию от ЕС по "жесткому" сценарию.

«Германия избежала теракта; полиция ищет выходца из Сирии» (Germany Escapes Bomb Attack; Police Search for Syrian National). Полиция в Германии разыскивает подозреваемого террориста. Ранее полиция, вероятно, предотвратила теракт, совершив рейд на квартиру и обнаружив там взрывчатые вещества.

The Wall Street Journal: «Трамп наносит ответный удар критикам из Республиканской партии» (Trump Pushes Back on GOP Critics). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал своих однопартийцев, которые отказываются поддерживать его кандидатуру.

«Более 140 человек погибли от авиаудара по участникам траурной церемонии в Йемене» (More Than 140 Dead After Airstrike Hits Yemen Funeral). По данным ООН, более 140 человек погибли и сотни ранены, после того как Саудовская Аравия нанесла авиаудар по Йемену. Для США это повод к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к военной кампании под предводительством их ближневосточных союзников.

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