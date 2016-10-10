Росздравнадзор разрешил продавать в России некоторые виды презервативов Durex. Таким образом отчасти снят введенный в июне запрет, тогда в ведомстве обратили внимание на то, что сопроводительные документы к презервативам были оформлены не должным образом.

Бренд Durex отсутствовал на прилавках российских аптек недолго, всего несколько месяцев, но и этого вполне хватило для того, чтобы напомнить: для победы в конкурентной борьбе в России проще не вести дорогостоящую рекламную кампанию, а привлечь на свою сторону государственный аппарат.

А предлог для репрессий против бизнеса всегда найдется, благо по российскому законодательству в конечном счете не потребитель решает, что для него подходит лучше всего, а государство.