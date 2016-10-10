В парламент Грузии по партийным спискам проходят три партии: правящая партия «Грузинская мечта», партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и партия «Альянс патриотов». По данным, полученным после обработки 99,92% бюллетеней, «Грузинская мечта» получает 48,6% голосов избирателей, ЕНД – 27,14% голосов, «Патриоты» – 5%.

Выборы состоялись 8 октября. В них принимали участие 19 партий и 6 предвыборных блоков. Граждане Грузии избирали депутатов на четыре года: 77 депутатов попадут в парламент по пропорциональной системе, а 73 — по мажоритарной.

Как уточнили наблюдатели Бюро Демократических Институтов и Прав Человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, выборы проходили в конкурентной и хорошо организованной обстановке, однако имели место отдельные случаи насилия. «Вместе с тем эти случаи насилия не поставили под вопрос выборы, которые были позитивными», – приводит информационное агентство «Интерфакс» слова руководителя долгосрочной миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Хосе Игнасио Амора.

В то же время пока не исключается, что в Тбилиси и в ряде регионов в мажоритарных округах может быть назначен второй тур выборов, что делается, если кандидат не смог преодолеть 50-процентный барьер. Как сообщали 9 октября грузинские СМИ, ссылаясь на предварительные данные подсчета голосов от ЦИК Грузии, в Тбилиси второй тур может быть назначен в 18 мажоритарных округах из 22.

Добавим, что второй тур голосования должен пройти до 2 ноября, но точная его дата пока не названа. В большинстве округов, где состоится второй тур, конкуренцию кандидатам от «Грузинской мечты» составят представители партии Саакашвили, отмечает ТАСС.

Фактически, на этих выборах в парламент победил Бидзина Иванишвили, курирубщий партию «Грузинская мечта», хотя партия Саакашвили показала очень высокий результат. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» Алла Язькова, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«На данном этапе реально говорить пока лишь о том, что в парламент проходят две партии. Картина прояснится, когда завершится подсчет по мажоритарным округам Но надо отметить: тот факт, что до сих пор нет твердых результатов, говорит о том, что выборы в целом проходили более или менее свободно, о чем говорили и иностранные наблюдатели. То есть там не было какого-то нажима, масштабных подтасовок – то есть нарушения, конечно, были, но они были отмечены.

Теперь по существу дела: победил в конечном счете Бидзина Иванишвили, который, хотя и не лидер партии «Грузинская мечта», но является как бы ее верховным управляющим. Сам Иванишвили – очень интересный человек. Он миллиардер, и миллиарды свои нажил в России, в Красноярске, а вернулся в Грузию уже будучи богатым человеком. Одной из его целей действительно было наведение порядка, который был полностью демонтирован при Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили / Сергей Васильев/Коммерсантъ

Когда Иванишвили приехал в Грузию, обстановка там была очень сложная. В частности, правительство практически не могло работать, потому что нечем было платить зарплату министрам. Известен такой факт: Иванишвили в тот период платил из своих денег зарплату некоторым министрам и другим управляющим, которые были нужны, чтобы в Грузии произошла какая-то стабилизация.

Что касается его политической направленности, то он пока не заявляет о себе в каком-то определенном направлении. Но поскольку он пришел, по сути, из России и до сих пор связан с российским бизнесом, то по здравому смыслу он выступает за то, чтобы Грузия дальше развивала экономические контакты с Россией, и на самых разных правлениях.

Между прочим, одним из таких направлений после того, как отменили визы для россиян в Грузию, стал туризм. Тут, надо сказать, в свое время поработал и Саакашкили: он обустроил Черноморское побережье вокруг Батуми и дальше, в Аджарии. Там действительно очень хорошие и, в общем, недорогие курорты. Поэтому такой контакт с Россией уже на протяжении нескольких лет развивается. В частности, известно, что студенты – например, из МГУ – ездят туда на полутрудовой отдых и общаются с грузинскими студентами.

Это что касается общего фона. Теперь по поводу реальности результатов этих выборов.

Честно говоря, я не ожидала, что партия Саакашвили получит столько голосов. Думается, здесь сыграли роль не только его контакты с разными людьми, с которым он был связан политически, но и деньги, которых он выложил немало. Хотя при всех равных условиях по закону он не имеет права возвращаться в Грузию, поскольку отказался от грузинского гражданства и принял гражданство украинское. Ну, и, насколько мне известно, сегодня он заявил, что останется в Украине – мол, у него в Одессе непочатый край работы, и он будет ею заниматься и не поедет в Грузию.

Тем не менее, сторонники Саакашвили вошли в парламент и, похоже, в стране складывается двухпартийная система – если только, после подведения итогов по мажоритарным округам и после завершения окончательных подсчетов не окажется, что туда пройдет еще одна партия. К тому же надо сказать, в Грузии есть немало политических деятелей, которые в результате выборов остались абсолютно ни при чем. Среди них можно назвать Нино Бурджаназде, которую считают пророссийским политиком и которая неоднократно ездила в Россию; или Георгия Аласания – это человек уже другого направления, но тоже известный, и тоже оказался абсолютно не у дел.

Чего мы можем ждать как результат от этих выборов? Что касается внутреннего экономического положения, то оно в Грузии очень сложное – и судить об этом можно не только по цифрам, которые мы читаем на бумаге, но и по рассказам знакомых, которые живут в Тбилиси. В частности, известно, что тбилисцы перед зимой ездят и закупают себе в сельской местности продукты на зиму. Это говорит о том, что нормального обеспечения даже в столице нет. Хотя в городе был проведен ряд работ, проложены новые проспекты и тому подобное, но все это второстепенно, а в целом жизнь в городе очень сложна, гораздо сложнее, чем в российской столице.

Что касается внешних отношений, то, по данным соцопросов примерно двух-трехлетней давности (а с тех пор, в общем-то, картина не изменилась), большинство выступает за то, чтобы у политики было две стороны: и Восток, и Запад. Грузия подписала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, но опыт показывает, что ей торговать с ЕС нечем, она может только приобретать в ЕС – так что это односторонняя торговля. Кроме того, Грузия проводит совместные учения с американцами и войсками НАТО – и тоже считает, в этой области сотрудничество должно быть с двумя сторонами: возможно, с Россией и, возможно, с США или НАТО. То есть перспектив вступит в НАТО у Грузии никаких, и она это понимает, но сотрудничество с НАТО она считает полезным», – объяснила Алла Язькова.

Здание парламента Грузии /blogs.lse.ac.uk

Эксперт согласилась с утверждением, что при сложившейся ситуации, что особых изменений в отношениях между Россией и Грузией не произойдет. В то же время, комментируя сообщения СМИ о то, что в Грузии главой исполнительной власти может вместо президента стать глава правительства, эксперт отметила, что вопрос о верховенстве в исполнительной ветви власти является достаточно актуальным для Грузии уже несколько лет и что после формирования парламента он может быть решен.

«Уже после выборов возник вопрос о том, что в Грузии премьер-министр, возможно, будет руководить исполнительной властью страны вместо президента.

Все дело в том, что это требует определенных уточнений в Конституции, а для них необходимо решение парламента. Надо сказать, что на протяжении последних двух-трех лет противоборство между премьером и президентов наносило Грузии большой ущерб, так что надо, в конце концов, решить, кто же будет главным. Ну, для этого соберут парламент и, вероятно, будет обсуждение этого вопроса», – подчеркнула Алла Язькова.