Новость дня

Памятная доска финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму в Петербурге в ближайшее время будет демонтирована, сообщил «Интерфаксу» источник в органах власти северной столицы.

«Есть решение доску демонтировать. Снимут ее те же, кто и устанавливал. Это случится довольно скоро, на доску постоянно нападают вандалы, она выглядит уже непрезентабельно», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что доска будет снята до конца года. «Люди, которые доску вешали, уже не ощущают такого давления, какое было изначально. Ситуация стала свободнее, это позволяет доску снять», — отметил собеседник.

Антиновость дня

Провести проверки всех киосков Роспечати, которые были замечены в торговле спиртовой настойкой боярышника как косметического средства, призвал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«Возьмите и ликвидируйте эти киоски», — потребовал Артамонов в понедельник на заседании правительства региона.

Обсуждение продажи спиртосодержащих косметических средств прошло после того, как в Калуге был установлен автомат, торговавший настойкой боярышника с содержанием спирта 75%. Купить ее мог любой желающий, в том числе и дети. После публикации в местных СМИ автомат убрали.

Автомат для продажи настойки боярышника / kaluga24.tv

Непонятная новость дня

Внеплановая проверка МУП «Водоканал» начата в Иркутске в связи с массовым заражением энтеровирусной кишечной инфекцией воспитанников четырех детских садов в Ленинском районе города, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что все учреждения Ленинского района, где зарегистрирована заболеваемость, находятся на одном водоводе, на котором в сентябре-октябре произошло несколько аварийных ситуаций», — сообщила руководитель пресс-службы Светлана Каурова.

Кроме того, по ее словам, организован мониторинг качества питьевой воды с отбором проб из разводящей сети в Ленинском районе для развернутого химического и микробиологического исследования.

Ассорти

Власти Малгобека в Ингушети и решили задерживать и отправлять бродячий скот в пункт временного содержания, а с его владельцев взимать крупные штрафы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Владелец крупного рогатого скота будет обязан возместить стоимость ущерба за потраву и порчу зеленых насаждений, компенсировать все затраты муниципалитета на транспортировку и содержание задержанного скота», — говорится в сообщении.

Корова с теленком. /www.flickr.com

Мэрия города неоднократно предупреждала владельцев коров о непозволительности выпаса скота в черте города и об ужесточении наказания за подобные нарушения.

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Специалисты провели замеры концентрации вредных веществ в воздухе в городе Верхней Пышме около Екатеринбурга из-за тления мусора на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. В сообщении сказано, что превышения ПДК не выявлено.

По данным ведомства, на участке полигона ТБО происходит тление мусора на глубине и открытого горения нет. В настоящее время спасатели проводят проливку: бульдозером снимается слой мусора, территория проливается, после этого засыпается мокрым грунтом и так слой за слоем, отмечает пресс-служба.

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Центральный районный суд Читы приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,6 млн рублей бывшего заместителя мэра Читы Вячеслава Шуляковского, обвиненного в злоупотреблении полномочиями при покупке квартир сиротам. Во время судебного заседания Шуляковский вину не признал.

Шуляковский обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По версии следствия, в 2010-2012 годах Шуляковский, возглавляя аукционную комиссию по приобретению жилья для детей-сирот, получал от работников и руководителей риэлтерских фирм взятки за обеспечение победы.

Мэрией было приобретено около 60 квартир на общую сумму более 75 млн рублей при фактической стоимости квартир не более 60 млн рублей.