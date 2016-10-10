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10 октября 2016, 16:07
публичные лекции Фоторепортаж

Лекция Татьяны Сабуровой о «другой» жизни народников в России. Фоторепортаж

Татьяна Сабурова
Татьяна Сабурова
Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру

6 октября (четверг) в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «"Другая" жизнь народников в России: как революционеры становились фотографами, журналистами и страховыми агентами» выступила Татьяна Сабурова – историк, профессор Омского государственного педагогического университета, приглашенный профессор в Индианском университете, главный научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований НИУ ВШЭ.

Читайте репортаж Максима Руссо «Народники: жизнь после тюрьмы и ссылки» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Недавно Татьяна Сабурова совместно с американским историком Беном Эклофом выпустила книгу «Дружба, семья, революция: Николай Чарушин и поколение народников 1870-х годов» (издательство «НЛО», серия «Historia Rossica»).

В памяти потомков представители движения народников хотели остаться как настоящие революционеры, в собственном понимании идеала революционера. И в мемуарах они вольно или невольно создают этот образ. Но что происходило с народниками позже, когда они возвращались спустя годы после своего ареста?

Судьбам народников после сибирской ссылки и посвящена книга Татьяны Сабуровой и Бена Эклофа. Главным ее героем стал Николай Аполлонович Чарушин – член кружка чайковцев, осужденный в мае 1878 года на «Процессе 193-х» на девять лет каторги и до 1895 года живший в сибирской ссылке.

Как выяснили Татьяна Сабурова и Бена Эклофа, очень большое число народников, вернувшихся в европейскую часть страны или же вышедших с каторги и живших в городах Сибири, стали работать фотографами. Для народников фотография давала возможность заработать на жизнь и одновременно играла роль просветительского проекта.

Народникам хватало образования, чтобы разобраться в технологии фотографического процесса, они становились владельцами или работниками открывавшихся в Сибири фотоателье. В качестве фотографов они участвовали в научных экспедициях, делали этнографические и пейзажные фотографии, которые потом выходили в альбомах и попадали в музеи.

Фотографом, еще живя в Сибири, был и Чарушин, в этом качестве он участвовал в монгольской экспедиции Григория Потанина. В качестве другого примера занятия бывших ссыльных этнографической фотографией можно вспомнить Бронислава Пилсудского, который, отбыв десятилетнюю каторгу, занимался изучением народов Камчатки и Сахалина. На сделанных им фотографиях можно увидеть аборигенов тех мест: айнов, нивхов, ороков.

Когда народники возвращались из Сибири, часть их продолжала революционною борьбу, но довольно значительное число народников находило себя в земской деятельности. Народники убеждались, что земство – это институт, который, действительно, может быть эффективным, который можно использовать для преобразования страны.

Земство развернуло масштабную кампанию по страхованию крестьянских жилищ от пожаров, становившихся порой подлинным бедствием на селе. Земские страховые агенты ездили по деревням и разъясняли крестьянам пользу страхования. По их собственному признанию, многие бывшие народники именно тогда по-настоящему узнали тот народ, к сближению с которым они призывали.

Другим занятием освободившихся народников стала журналистика. После первой русской революции, когда были приняты новые правила о печати, многие из них стали репортерами, сотрудниками, редакторами или издателями независимых газет во многих губерниях и столицах.

Помимо газет, бывшие народники занимались и книгоизданием, организуя различные издательства и книжные товарищества.

1917 год вновь поставил перед бывшими народниками проблему выбора дальнейшей судьбы. Многие из них не считали власть большевиков благом для России и даже полагали, что разделяют ответственность за то, к чему привела русская революция. Теперь им предстояло решить, оставаться ли в Советской России или уехать.

Следующая лекция проекта «Публичные лекции Полит.ру» состоится в Тургеневской библиотеке 20 октября 2016 (четверг). С темой «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы» в подцикле «Современная историческая лингвистика» выступит лингвист Михаил Живлов.

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